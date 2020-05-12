Синоптикиня пообіцяла повернення заморозків в Україну: прогноз погоди на завтра

В Україні у середу, 13 травня, черговий антициклон прожене опади, тож повсюди переважатиме суха погода.

Щоправда, температура повітря буде невисокою. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, найближчої ночі на заході, півночі та в багатьох центральних областях існує ймовірність заморозків.

Тоді як удень 13 травня температура повітря в Україні становитиме +12… +17 градусів.

"Захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також – теплішими шкарпетками та плащами", – попередила Діденко.

Карта погоди в Україні 13 травня Facebook/Наталія Діденко

У Києві середа теж передбачається сонячною, без опадів. Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, до +2…+5, на околицях можливі заморозки. А ось удень потепліє до +15 градусів.

Водночас уже з 14 травня синоптикиня прогнозує у Києві повернення дощів і похолодання, хоча й без заморозків.

Карта погоди в Україні 13 травня Facebook/Наталія Діденко

Карта погоди в Україні 13 травня Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями там становила до 10 сантиметрів. Подібну погоду, спровоковану холодним атмосферним фронтом, метеорологи прогнозували цього дня й Україні.

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