Синоптик порадувала теплим прогнозом погоди в Україні на четвер

В Україні в четвер, 24 вересня, переважатиме сонячна ясна погода. Практично на всій території країни буде сухо.

Крім того, очікується підвищений атмосферний тиск, повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Дощ добереться тільки до західних областей України. Невеликий вітер буде південно-східного напрямку.

Температура повітря вночі +7 +12 градусів, на півдні +12 +16 градусів, удень очікується +22 +27 градусів.

"У Києві поки все без змін – сухо, сонячно і тепло, до +25 +26 градусів. Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю", – зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні сезон відпусток добігає кінця, але на іноземних курортах сонячна і тепла погода ще триватиме. У жовтні можна буде відправитися за кордон, щоб відпочити по-літньому.