Синоптик дав прогноз погоди в Україні на листопад і грудень

Народний синоптик Леонід Горбань поділився своїми прогнозами на листопад і грудень. За його даними, останній місяць осені ще порадує українців теплом.

Про це Горбань розповів в коментарі OBOZREVATEL. У перший тиждень вдень буде до + 6-11 градусів. Потім температура опуститься до + 7-9 тепла. А вже після 10 листопада буде + 5-7, після 20-го числа до +6.

А ось вночі з'являться перші заморозки – до -2-4 градусів морозу.

А от перші дні грудня будуть трохи прохолодніше – до + 4-6 тепла. Після 5 грудня буде холоднішати і температура почне опускатися до +1 і -2 морозу. Потеплішає до 14 грудня тут градусники покажуть + 4-6 тепла. А ось з 16 грудня знову зима візьме своє. Спочатку температура опуститься до 0 градусів, а з 18 по 20 грудня – до -1-7 морозу.

"З 21 грудня знову буде -1-2 нижче нуля, потім вдарять морози до -1 – 7. Ну а Новий рік ми зустрінемо з плюсовою температурою: 29 грудень буде +1, а 31-го навіть до +3", – уточнив Горбань.

В кінці і середині грудня народний синоптик обіцяє дощ зі снігом, але лише в окремі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці в суботу, 31 жовтня, українські Карпати засипало снігом. Температура повітря опустилася до -4 градусів.