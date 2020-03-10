Симптоми коронавіруса з'являються через п'ять днів – вчені

Симптоми інфікування коронавірусом COVID-19 з'являються у хворих вже через п'ять днів.

До такого висновку прийшли вчені, передає Euronews. Таким чином, карантин в 14 днів є досить розумним рішенням.

Інкубаційний період є більш тривалим, ніж у типових простудних захворювань. У 2,5% інфікованих симптоми проявилися протягом 2,2 днів, а у 97,5% протягом 11,5 днів.

Згідно з даними вчених, лише у 101 людини з 10 тисяч, поміщених на 14-денний карантин, симптоми можуть розвинутися після закінчення обсервації.

Симптоми коронавіруса з'являються через п'ять днів РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові симптоми коронавируса COVID-19 виявили вчені з Сінгапуру. Захворювання може маскуватися під лихоманку денге.

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