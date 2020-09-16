Сімферопольське водосховище повністю висохло. Свіжі фото екокатастрофи

В мережі оприлюднили нові фотографії Сімферопольського водосховища в включеному Росією Криму.

На знімках, які оприлюднені в Twitter-сторінці "КРИМський бандерівець", видно, що води немає зовсім (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачили при виїзді із Сімферополя в бік Алушти/Ялти або при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти/Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", – йдеться в підписі до знімків.

Водночас Росія поскаржилася в ООН, закликавши Організацію втрутитися в ситуацію, щоб Україна забезпечила захоплений нею півострів водою.

Користувачів мережі обурило це. Вони порівняли такі вимоги з діями злодія, який вкрав автомобіль або телефон, а потім вимагає ще бензин або зарядний пристрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені фото, як в кримських водоймищах, які обміліли, виросла трава.

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