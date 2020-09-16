Топтеми:

Сімферопольське водосховище повністю висохло. Свіжі фото екокатастрофи

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
3,6 т.
До анексії Сімферопольське водосховище виглядало так

В мережі оприлюднили нові фотографії Сімферопольського водосховища в включеному Росією Криму.

На знімках, які оприлюднені в Twitter-сторінці "КРИМський бандерівець", видно, що води немає зовсім (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так виглядало Сімферопольське водосховище до анексії.

"Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачили при виїзді із Сімферополя в бік Алушти/Ялти або при в'їзді до Сімферополя з боку Алушти/Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", – йдеться в підписі до знімків.

Сімферопольське водосховище повністю висохло.

Водночас Росія поскаржилася в ООН, закликавши Організацію втрутитися в ситуацію, щоб Україна забезпечила захоплений нею півострів водою.

У Сімферопольському водосховищі висохла вода.

Користувачів мережі обурило це. Вони порівняли такі вимоги з діями злодія, який вкрав автомобіль або телефон, а потім вимагає ще бензин або зарядний пристрій.

Як мережа відреагувала на скаргу Росії в ООН щодо води в Криму.
Реакція мережі на звернення Росії в ООН.
У мережі обурені, що Росія захопила Крим, а тепер через ООН вимагає води у України.
Користувачі мережі обурилися через скаргу Росії на Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені фото, як в кримських водоймищах, які обміліли, виросла трава.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

УкраїнаСімферопольАнексія Криму
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook