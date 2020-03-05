Головна Новини
5 березня • оновлено в 23:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Сімферопольське водосховище обміліло: з'явилися фото і відео

1.2т
Читати матеріал російською

В анексованому Росією Криму обміліло ще одне водосховище – Сімферопольське.

У соцмережах опублікували свіжі кадри, на яких видно, як водоймище пересихає (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Сімферопольське водосховище

Сімферопольське водосховище

RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

Один з користувачів звинуватив в цьому Україну. На що йому відповіли: "Ні, що ти. Каменям з неба дякуй".

Ще одне кримське водосховище обміліло: з'явилися фото і відео
Сімферопольське водосховище

Сімферопольське водосховище

RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

Раніше повідомляв OBOZREVATEL, що Тайганське водосховище в анексованому Росією Криму обміліло. Тепер все навантаження ляже на інше – Белогорське. Щодо останнього - прогнози гнітючі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Тег
Крим без води
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги