В анексованому Росією Криму обміліло ще одне водосховище – Сімферопольське.

У соцмережах опублікували свіжі кадри, на яких видно, як водоймище пересихає (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Сімферопольське водосховище RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

Один з користувачів звинуватив в цьому Україну. На що йому відповіли: "Ні, що ти. Каменям з неба дякуй".

Сімферопольське водосховище RoksolanaToday & Крим25% / Twitter

Вот так теперь выглядит пересохшее Симферопольское водохранилище. pic.twitter.com/6j3vOw57cP — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 5, 2020

Раніше повідомляв OBOZREVATEL, що Тайганське водосховище в анексованому Росією Криму обміліло. Тепер все навантаження ляже на інше – Белогорське. Щодо останнього - прогнози гнітючі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся