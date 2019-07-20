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"Сім" став вантажем-200: офіцер ЗСУ показав убитого терориста

5.6т Читати матеріал російською

У середу, 17 липня, був ліквідований бойовик так званої "5-ї омсбр" "ДНР" Дмитро "Сім" Латиш, 1984 року народження.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) з посиланням на базу сайту "Миротворець". Він також опублікував фото терориста.

Відзначається, що вбитий служив у званні рядового і був кулеметником.

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загиблий терорист

загиблий терорист

діалог

Дані сайту "Миротворець"

Дані сайту "Миротворець"

миротворець

Загиблий терорист

Загиблий терорист

Telegram Штірліц-інфо

Загиблий терорист

Загиблий терорист

Telegram Штірліц-інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.

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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять украинец! 100% гражданская война! Ни одного россиянина за весь период!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Вечная память,Герой!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Только что пара свыней опять в блиндаже подорвалась, во время распития стекломоя.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Tapasenko 0leg, стекломой это чисто расейская тема))) Это что опять ваши набухались и здохли?! Бяда бяда))))))))
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