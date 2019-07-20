"Сім" став вантажем-200: офіцер ЗСУ показав убитого терориста

У середу, 17 липня, був ліквідований бойовик так званої "5-ї омсбр" "ДНР" Дмитро "Сім" Латиш, 1984 року народження.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) з посиланням на базу сайту "Миротворець". Він також опублікував фото терориста.
Відзначається, що вбитий служив у званні рядового і був кулеметником.
загиблий терорист
діалог
Дані сайту "Миротворець"
миротворець
Загиблий терорист
Telegram Штірліц-інфо
Загиблий терорист
Telegram Штірліц-інфо
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував фото і назвав імена трьох терористів, які поповнили "бригаду 200" на Донбасі.
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