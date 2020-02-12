Сильний вітер та "снігова каша": синоптики попередили про різку негоду в Україні

В Україні в середу, 12 лютого, очікується сильний поривчастий вітер. У деяких областях – снігопади та дощі.

Як повідомили в Укргідрометцентрі погода ускладниться поривами вітру 15-20 м/с. Очікується І, жовтий рівень небезпеки.

Водночас в "Укравтодорі" проінформували, що станом на ранок 12 лютого мокрий сніг місцями випадає у Запорізькій, Львівській, Рівненській, Харківській, Донецькій, Луганській, Сумській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях, дощ – у Херсонській, Черкаській і Київській.

"Покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре, в Луганській, Закарпатській та інших областях зі сніговими опадами – місцями засніжене, у Донецькій області на дорогах подекуди перемети, у Полтавській – місцями "снігова каша", – зазначили у відомстві.

Там додали, що на автошляхах ожеледиця, вітер переважно західний, 7-12м/с, пориви 15-20 м/с.

"Температура вночі -2...+3°, на крайньому сході країни та високогір’ї Карпат -3...-8°, вдень 0...+5°, на Одещині та Миколаївщині +4...+9°", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили на сторінці у Facebook "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", на Драгобраті висота снігового покриву сягнула 122 сантиметрів. Температура повітря -6...-8°, сніг та хуртовина.

Facebook / "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах"

Зі свого боку в Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що через сильний вітер та сніг на Закарпатті відбулося знеструмлення низки населених пунктів на території Мукачевского, Міжгірського та Тячівського районів.

"Рятувальникам довелося допомагати населенню та іншим службам життєзабезпечення відновлювати нормальні умови життя закарпатців", – сказано у зверненні.

У службі додали, що сильний вітер повалив дерева на автошляхи.

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами метеорологів, у 2020 році в Україні знову передбачаються погодні аномалії – осінь, ймовірно, затягнеться аж до Нового року.

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