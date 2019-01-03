Сильний шторм і 20 см снігу: рятувальники попередили про погодну небезпеку 6 областей України

В результаті переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується значне ускладнення погодних умов.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру попередили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники уточнили, що 3 січня на дорогах країни, крім півдня, буде ожеледиця, в західних областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

Заметіль РІА

Вдень 4 січня очікується випадання значної кількості снігу, місцями з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями у Приазов'ї сильний шторм — вітер 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу, ожеледь. Прогнозується приріст сніжного покриву на 15-20 сантиметрів.

Прогноз на 4 січня Укргідрометцентр

ДСНС обіцяє протягом ночі 5 січня послаблення, а в суботу вдень припинення опадів і явищ.

"Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає І рівню небезпеки (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, ускладнення роботи комунальних служб і будівельної галузі", — уточнюють рятувальники.

Прогноз на 5 січня Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що в Запоріжжі, в Криму, в Херсонській області, в Донецькій, Луганській і частково на Харківщині очікується несприятлива синоптична ситуація.

Нагадаємо, що у Європі на Різдво температура коливатиметься біля нуля з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5... +8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня в Україні буде хмарно, температура вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. Очікується невеликий, вночі в західних і східних областях — помірний сніг, в західних областях — хуртовини.

У п'ятницю, 4 січня, південний схід України накриє потужний молодий циклон, який прийде з Греції.