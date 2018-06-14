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Сильні зливи і грози: синоптик уточнила прогноз погоди по Україні

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Новий атмосферний фронт приніс в Україну сильні зливи і грози, які вже в четвер, 14 червня, пройдуть в західних областях, а в п'ятницю і суботу поширяться і на інші регіони.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Сьогодні західна частина буде належати нестійкій погоді - зливи, грози, можливі сильні зливи, град та шквали. Дотягне протягом дня, до вечора, негоду на північ і через центральні області до Харківщини. Вдень, ймовірно, торкнеться, північ Одеської області. А в Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях - ситуація грозова і зливова", - зазначила вона.

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При цьому в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму буде сухо і жарко.

Вже 15 червня грозові дощі охоплять Захід, Північ, Полтавську, Харківську, Вінницьку, Черкаську області, райони Кропивницького.

У цих регіонах також можливі град і шквали.

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"На Півдні, Луганській, Донецькій, районах Дніпра очікується сонячна суха погода. Температура повітря завтра вдень +25... + 29 градусів, на півдні та сході +27... +33 градуси, місцями до +34... +35 градусів, на Заході буде свіжо - +21... +26 градусів", - уточнила Діденко.

У Києві в п'ятницю також очікується дощ з грозою, при грозі можливо шквалисте посилення вітру. Температура повітря сягатиме +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в Ужгороді випав величезний град, розмір якого сягав кількох сантиметрів.

Читайте всі новини по темі "Погода в Одесі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Погода в ОдесіПогода в КиєвіПогода у ЛьвовіПогода в ЗапоріжжіПогода в ХарковіПогода в ДонецькуПогода в КарпатахПрогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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