"Як він міг загинути?" Смерть 30-річного киянина з підозрою на коронавірус вразила близьких

У Києві помер 30-річний Кирило Абанін, у якого запідозрили коронавірус. Хлопець не дожив до свого дня народження кілька діб – 9 квітня йому б виповнився 31 рік.

Про його смерть повідомила його дівчина, тренерка з фітнесу Валерія Вьюшина. Вона написала, що у Кирила п'ять днів трималася температура під 40. Вони тричі викликали швидку, але лікарі відмовляли в госпіталізації. Тільки втретє їй вдалося наполягти на тому, щоб його забрали в лікарню.

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Сама Валерія була дуже обурена тим, що лікарі третин швидкої наполягали на тому, щоб Кирило ще три дні побув удома.

"Ось такий вердикт на сьогодні. Три швидкі і жодна з них не діагностувала, зокрема приватна, і навіть не постаралася! П'ять днів температура 40! Кашель просто дикий, не перестаючи! І остання швидка посилено намагалася нам відмовити в госпіталізації, мовляв, ще посидьте три дні і пийте противірусне", – написала вона Instagram.

Кирило Facebook Кирила Абаніна

Врешті хлопця забрали в лікарню №4 Києва, в реанімацію. Комп'ютерна томографія виявила двосторонню пневмонію.

Однак Кирилу ставало все гірше, він був підключений до апарату штучного дихання. Як розповіло OBOZREVATEL джерело в КМДА, хлопець був у такому стані, що довезти його до Олександрівської лікарні було неможливо.

Валерія та Кирило Instagram

А в Центрі серця є мобільний ЕКМО (штучні серце і легені). Кирила підключили до цієї апаратури просто у палаті лікарні №4 і перевезли в Центр серця 24 березня. Тоді ще директор Інституту Борис Тодуров на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що до них потрапив пацієнт із підозрою на коронавірус.

Instagram

Однак через тиждень Кирило помер. 7 квітня його мали поховати.

Експрестест, який зробили Кирилу ще в лікарні №4, показав негативний результат. Пізніше йому провели лабораторне тестування. Однак у лабораторному центрі Києва OBOZREVATEL сказали, що тест виявився негативним.

Був спортсменом і бігав марафони

Як розповіли OBOZREVATEL друзі Кирила, він закінчив Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні".

Facebook Кирила А.

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"Навчався на менеджера зовнішньоекономічної діяльності. Він був дуже веселий хлопець, душа компанії. І дуже розумний", – розповіла про нього його колишня однокурсниця.

Кирило кілька років тому працював помічником власника журналу Platinum, керував відділом. Колеги кажуть, що він був завжди дуже лояльним до людей.

Кирило з Валерією Facebook Кирила А.

"Я повірити не можу, Кирило... Він дуже добре ставився до людей. І був спортсменом, бігав марафони. Він ніколи не скаржився на здоров'я. Як він міг загинути від цього вірусу?", – написала OBOZREVATEL ще одна його колишня колега .

Крайній праворуч – Кирило Facebook Кирила А.

Судячи з фото на сторінці Кирила, він справді брав участь у марафоні у Києві. До того ж любив подорожі.

"Ми з ним були знайомі зі школи. Останнім часом Кирило займався крос-фітом, був міцним, спортивним. Його дуже поважали друзі, ніколи за ним ніякої підлості не було помічено. Веселий, у нього чудове почуття гумору... було. Важко в це повірити, біда", – поділився з нами його колишній однокласник.

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