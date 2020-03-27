Потрібні продавці, кур'єри та складальники замовлень: де знайти роботу в Києві під час карантину

Карантин в Україні через коронавірус сильно вдарив по роботі – офіси закрилися, а багатьох відправили пересидіти небезпечний період за свій кошт.

Але експерти з працевлаштування стверджують, що вакансії на період карантину є – навіть для тих, у кого немає досвіду роботи. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Де з'явилися вакансії в Україні

Більшість компаній призупинила або відклала набір співробітників на невизначений термін, кажуть експерти з працевлаштування.

"І претенденти зможуть вийти на роботу, коли карантин буде знято. Але якщо зараз комусь потрібен підробіток, то активно шукають співробітників у сфері доставки. Це кур'єри, пакувальники, водії, співробітники служб підтримки і оброблення замовлень. Зараз будь-яка компанія, яка може зробити доставку, вона її робить", – розповіла OBOZREVATEL керівниця експертно-аналітичного центру міжнародного порталу "HeadHunter Україна" Юлія Дрожжина.

25 березня, наприклад, "Нова пошта" написала про вакансії для двох тисяч кур'єрів. "Це один із великих роботодавців, але інші теж шукають", – уточнила експертка. Також установи посилюють відділи продажів. Вони підбирають менеджерів із роботи з клієнтами, операторів колцентрів і обробки вхідних дзвінків.

Супермаркети пропонують роботу besplatka.ua

"Я не можу сказати, що це масові вакансії, але працевлаштуватися можливо. Якщо є невеликий досвід у написанні матеріалів і CMM (1-2 роки), то таку роботу теж можна знайти. Всі інші роботодавці зараз у режимі очікування, тому вакансії поки познімали", – говорить Юлія Дрожжина.

Потрібні продавці без досвіду

У Києві на посади продавців та касирів у супермаркети готові брати студентів, людей без досвіду і співробітників на неповний робочий день. Зарплата – від 9 тис. грн. Вакансії є практично у всіх великих мережах "Сільпо", "Ашан", "Велика кишеня", "Новус".

"Ми будемо раді бачити в нашій команді – на тимчасовій роботі за сумісництвом – усіх, хто сьогодні втратив роботу або опинився в неоплачуваній відпустці", – пропонують у "Форі".

У "Фору" кличуть пережити кризу

Продавчиня одного зі столичних супермаркетів розповіла OBOZREVATEL, що нестача персоналу трапилася через жителів області, які просто не змогли дістатися на роботу. "У нас паніки немає взагалі, вже всі заспокоїлися, заразитися ніхто не боїться. Працюємо в масках і рукавичках, щодві години протираємо робоче місце. Крім обслуговування покупців, доводиться самим викладати товари, стежити, щоб не було протермінованої продукції", – сказала нам касирка.

Складальники замовлень і кур'єри

Складальники замовлень теж потрібні практично в усіх мережах. Наприклад, в "Ашані" на Окружній (столична Борщагівка) оголошують про це через гучномовець – кличуть співробітників на денні та нічні зміни.

У мережі "Фоззі" складальник товарів може отримувати 10-15 тис. грн. Уточнюється, що зарплата залежить від швидкості роботи й бажання. А з бонусів – офіційне працевлаштування та пільгове харчування. Служба доставки ZAKAZ.ua пропонує від 15 тис. грн. "Зараз не вистачає рук, послуга з доставкою продуктів нині дуже популярна", – сказала OBOZREVATEL одна з працівниць.

Кур'єри зі своїм автомобілем, мопедом або велосипедом можуть заробляти від 10 тис. грн. На "Новій пошті" потрібні співробітники на 11 тис. грн; у Glovo обіцяють платити 35 тис. грн на місяць, а розраховуватися щотижня.

У Glovo обіцяють 35 тисяч гривень Скриншот

Деякі компанії шукають і піших кур'єрів, за розклеювання оголошень і рознесення їх по поштових скриньках обіцяють платити 600 грн на день. "Робота без прямого контакту з людьми, безпечна. Ви можете підробляти просто прогулюючись по своєму або сусідньому району", – пропонує одна з компаній.

Потрібні піші кур'єри Скриншот

У Кончу-Заспу шукають охоронців

Також почали з'являтися вакансії охоронців у супермаркети, магазини, офіси і приватні будинки. Зарплата – від 8,5 тис. грн. Наприклад, стільки обіцяють у мережі "ЕКО-Маркет". Але бажаний досвід роботи. В Ocean Plaza шукають охоронців на 10 тис. грн.

А в Конча-Заспі під Києвом охоронцю-доглядачеві приватного будинку, до обов'язків якого належить прибирання ділянки та стрижка газону, надають 1,2 тис. грн на день.

Крім охорони, потрібно стригти газони Скриншот

Не забезпечили пропусками

Поки ажіотажного попиту на охоронців немає, хоча з точки зору аналітики процесів, лідери ринку очікують, що попит з'явиться, вважає експерт з безпеки Сергій Шабовта. Тим паче, що всі банки, супермаркети та інші важливі об'єкти перебувають під охороною приватних структур.

"Але я би хотів звернути увагу на іншу дивну обставину – протягом усіх днів, коли обговорювалися заходи з безпеки, захисту економіки та інших організаційних питань, пов'язаних з пандемією коронавірусу, жоден чиновник не згадав охоронні структури та недержавну систему безпеки. Зараз їх налічується понад 6 тис., а тільки в київському регіоні безпекою опікуються 1,8 тис. охоронних компаній", – каже OBOZREVATEL Шабовта.

Повинен з'явитися попит на охоронців 0629.com.ua

Водночас охоронців не внесли до переліку професій, які мали отримати перепустки на переміщення в транспорті Києва. За словами експерта, раніше недержавні фірми, які надавали послуги охорони, дуже тісно співпрацювали правоохоронними органами – були взаємні затримання, а приватні структури приходили на допомогу МВС.

"Зараз все це поклали на Національну гвардію, службу Держохорони та "Муніципальну варту". Остання, до речі, не має жодного нормативного положення, яке визначало б її статус в державі. Причому вони наділені повноваженнями контролю, огляду громадян тощо", – додав Шабовта.

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