"Шукає винних!" Зеленський нарвався на гнів українців через сварку з Клімкіним

Сварка президента України Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним через неузгоджені відповіді Росії щодо військовополонених моряків викликала ажіотаж у мережі.

Користувачі масово звинуватили главу держави, який заявив, що знав про можливе повернення Росії в ПАРЄ, в бездіяльності. (Щоб подивитися виступ Зеленського, доскрольте новину до кінця).

Так, відреагували на перепалку члени української делегації в Асамблеї. Її глава Володимир Ар'єв прокоментував слова президента про те, що депутати не зробили нічого в ПАРЄ.

Зеленський і Клімкін

"У мене зустрічне запитання до президента: Ви тільки вислухали відмови в Берліні, Парижі та на цьому все? Ви, маючи всі можливості й інструменти, як глава дипломатії, не запропонували жодних зустрічних умов? Чому не знайшли часу зустрітися з українською делегацією, яка просила про зустрічі? Ми б пояснили, що міг зробити президент. Чому не набрали Порошенка, який би теж міг пояснити, що робити, як це робив не один раз? Не треба перекладати свій провал на інших", – написав він.

Він нагадав Зеленському, що на наступній сесії Асамблеї останній зможе зі своїми депутатами показати, на що здатний він.

Відреагував на виступ президента і народний депутат Борислав Береза.

"Пане президенте, нам усі ці роки перші особи Європи говорили, що вже все вирішено... Ми не розуміли, ніколи не погоджувалися, й опиралися. Так, ми йшли наперекір. Ламали їхні плани і руйнували їхні спроби. Ми відстоювали Україну всіма можливими і неможливими способами", – написав він.

Береза закликав Зеленського провести правильні призначення, щоб не довелося втрачати вже окуповані Крим і Донбас.

Українці також приєдналися зі звинуваченнями і задалися питанням, чому Зеленський не зробив нічого, якщо знав про повернення Росії в ПАРЄ. "Чому мовчав? Чому з реакцією чекав добу? От брехло", – написали вони.

Зеленському також вказали на те, що тепер він сам зрозумів, як це – дізнаватися все з інтернету.

"А ми ось про вас із відеороликів і серіалів!" – зазначила журналістка Зоя Казанжи. Вона висловила думку, що президент просто шукає, на кого повісити свій промах.

Главу держави також порівняли зі "злою ображеною дитиною".

Прокоментувала інцидент і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

"Як у пісні: "У-е ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда, как холода", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ України в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст із главою держави.

Міністр Павло Клімкін відповів, що МЗС мало повноваження без узгодження з ним направляти згадану відповідь.

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