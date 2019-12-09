Штурмом звільняли заручників: терористи на Донбасі влаштували "війнушки" з дітьми

В окупованому Луганську представники самопроголошеної влади влаштували так званий "Республіканський фестиваль східнослов'янської культури і бойових мистецтв "Козача Єдність".

Як пише "Інформаційний навігатор", на "фестиваль" звезли студентів воєнізованих навчальних закладів "республіки".

Після ряду показових виступів з рукопашного бою і фланкіровки від кадетів Алчевського козачого кадетського корпусу, бойовики влаштували для підлітків військово-патріотичні ігрища – діти змагалися в стрільбі, збірці / розбиранні АК74 і ряді інших дисциплін.

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей infonavigator.com

За участь всі команди отримали грамоти від імені "глави ЛНР" Леоніда Пасічника.

Також підлітки взяли участь в навчаннях МВС самопроголошеної республіки, під час яких відпрацьовувалися навички проведення штурмових і наступальних операцій.

За одним із сценаріїв курсанти повинні були штурмом звільнити заручників з автобуса. У іншому - захопити будівлю однієї з районних адміністрацій Луганська.

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей infonavigator.com

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей infonavigator.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися моторошні фото, на яких зображені діти з окупованого Росією Криму. На кадрах вони одягнені у військові форми і вчаться копати окопи.

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