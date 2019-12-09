Головна Новини
9 грудня • оновлено в 07:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Штурмом звільняли заручників: терористи на Донбасі влаштували "війнушки" з дітьми

1.5т
Читати матеріал російською

В окупованому Луганську представники самопроголошеної влади влаштували так званий "Республіканський фестиваль східнослов'янської культури і бойових мистецтв "Козача Єдність".

Як пише "Інформаційний навігатор", на "фестиваль" звезли студентів воєнізованих навчальних закладів "республіки".

Після ряду показових виступів з рукопашного бою і фланкіровки від кадетів Алчевського козачого кадетського корпусу, бойовики влаштували для підлітків військово-патріотичні ігрища – діти змагалися в стрільбі, збірці / розбиранні АК74 і ряді інших дисциплін.

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей

infonavigator.com

Новини
У "ЛНР" підгорає? Терористи влаштували паніку через танки ЗСУ

За участь всі команди отримали грамоти від імені "глави ЛНР" Леоніда Пасічника.

Також підлітки взяли участь в навчаннях МВС самопроголошеної республіки, під час яких відпрацьовувалися навички проведення штурмових і наступальних операцій.

За одним із сценаріїв курсанти повинні були штурмом звільнити заручників з автобуса. У іншому - захопити будівлю однієї з районних адміністрацій Луганська.

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей

infonavigator.com

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей

Терористи на Донбасі влаштували "фестиваль східнослов'янської культури" для дітей

infonavigator.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися моторошні фото, на яких зображені діти з окупованого Росією Криму. На кадрах вони одягнені у військові форми і вчаться копати окопи.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Слишком мало скобочек.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги