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27 березня • оновлено в 23:13
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Штрафи для порушників самоізоляції в Україні складуть до 34 тисяч гривень

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Громадянам України, які повернулися з-за кордону, необхідно дотримуватися режиму самоізоляції. Інакше їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

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Відповідну пам'ятку у Facebook опублікувало Міністерство охорони здоров'я України.

До 34 тисяч гривень: у МОЗ нагадали про серйозні штрафи порушникам самоізоляції

"Самоізоляція протягом 14 днів є обов'язковою для всіх громадян, які повернулися з-за кордону. Це допоможе знизити ризик поширення коронавірусної інфекції. Нагадуємо, що штраф за порушення режимі самоізоляції становить від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень", – сказано в повідомленні .

У відомстві закликали громадян повідомляти правоохоронцям, якщо вони побачили, як хтось систематично порушує санітарно-гігієнічні норми під час самоізоляції.

Пам'ятка МОЗ про самоізоляції

Пам'ятка МОЗ про самоізоляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, сімейний лікар Віта Олещенко розповіла, як правильно самоізолюватись в умовах карантину через коронавірус.

Також раніше була оприлюднена докладна інструкція з правилами самоізоляції.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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