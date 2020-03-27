До 34 тисяч гривень: у МОЗ нагадали про серйозні штрафи порушникам самоізоляції

Громадянам України, які повернулися з-за кордону, необхідно дотримуватися режиму самоізоляції. Інакше їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

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Відповідну пам'ятку у Facebook опублікувало Міністерство охорони здоров'я України.

"Самоізоляція протягом 14 днів є обов'язковою для всіх громадян, які повернулися з-за кордону. Це допоможе знизити ризик поширення коронавірусної інфекції. Нагадуємо, що штраф за порушення режимі самоізоляції становить від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень", – сказано в повідомленні .

У відомстві закликали громадян повідомляти правоохоронцям, якщо вони побачили, як хтось систематично порушує санітарно-гігієнічні норми під час самоізоляції.

Пам'ятка МОЗ про самоізоляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, сімейний лікар Віта Олещенко розповіла, як правильно самоізолюватись в умовах карантину через коронавірус.

Також раніше була оприлюднена докладна інструкція з правилами самоізоляції.

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