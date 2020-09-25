Штами другої хвилі COVID-19 більш заразні – дослідження

Дослідники з лікарні Х'юстону (США) повідомили, що перше дослідження з аналізу структури нового коронавірусу від двох хвиль інфекції у великому місті показало, що в останніх зразках переважає більш заразний штам.

Вони досліджували більше 5000 геномів вірусів, витягнутих на самій ранній фазі пандемії в Х'юстоні, етнічно різноманітному місті з 7-мільйонним населенням, а також які є результатом постійної недавньої хвилі інфекцій, повідомляє Аlarabiya.

Дослідження, яке ще не було розглянуто сторонніми експертами, показало, що майже всі штами другої хвилі мали мутацію, відому як D614G, яка збільшує кількість "шипів" на коронавірусі вірусу.

Шипи – це те, що дозволяє вірусу зв'язуватися з клітинами і інфікувати їх, збільшуючи здатність мутованого вірусу інфікувати клітини.

Дослідники з Х'юстона заявили, що пацієнти, інфіковані варіантним штамом, мали значно більшу кількість вірусу при первинному діагнозі.

Але вони виявили мало доказів того, що мутації у вірусі зробили його більш смертоносним, зазначивши, що серйозність COVID-19, захворювання, викликаного вірусом, більшою мірою залежала від основних медичних станів і генетики пацієнтів.

Вони також заявили, що в деяких областях шипового білка – основної мішені вакцин проти коронавируса, які розробляються в даний час – виявлено кілька мутацій, що, можливо, вказує на те, що вірус змінюється, щоб уникнути імунної відповіді організму.

Попередні дослідження показали, що коронавірус мутує і еволюціонує, адаптуючись до своїх людських господарей.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, група вчених зробила відкриття, яке допоможе розробити нові способи боротьби з пандемією. Дослідники змоделювали молекулярну динаміку S-білка, вбудованого в вірусну мембрану.