Штаб ООС: за тиждень на Донбасі загинуло 13 терористів, 22 поранені

Протягом тижня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 отримали поранення.

Такі дані розвідки оприлюднені на сторінці штабу ООС у Facеbook.

Міноборони (ілюстративне фото)

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних війна протягом поточного тижня склали: 13 – загиблих, поранені і травмовані – 22 людини", – сказано в повідомленні.

Також знищені три одиниці техніки: 120-мм міномет і два автомобіля "Урал".

У штабі нагадали, що сили ООС завжди завдаватимуть ударів у відповідь по противнику, якщо його дії загрожуватимуть життям бійців.

Ситуація в зоні ООС станом на 22 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки в п'ятницю, 20 березня, внаслідок обстрілу терористів на Донбасі троє українських захисників отримали поранення.

Напередодні, 19 березня, ворожий снайпер убив одного бійця ООС. У той же день ще один воїн ЗСУ був поранений.

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