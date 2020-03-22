Штаб ООС: за тиждень на Донбасі загинуло 13 терористів, 22 поранені

Протягом тижня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 отримали поранення.
Такі дані розвідки оприлюднені на сторінці штабу ООС у Facеbook.
Міноборони (ілюстративне фото)
"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних війна протягом поточного тижня склали: 13 – загиблих, поранені і травмовані – 22 людини", – сказано в повідомленні.
Також знищені три одиниці техніки: 120-мм міномет і два автомобіля "Урал".
У штабі нагадали, що сили ООС завжди завдаватимуть ударів у відповідь по противнику, якщо його дії загрожуватимуть життям бійців.
Ситуація в зоні ООС станом на 22 березня
Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки в п'ятницю, 20 березня, внаслідок обстрілу терористів на Донбасі троє українських захисників отримали поранення.
Напередодні, 19 березня, ворожий снайпер убив одного бійця ООС. У той же день ще один воїн ЗСУ був поранений.
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