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22 березня • оновлено в 20:46
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Штаб ООС: за тиждень на Донбасі загинуло 13 терористів, 22 поранені

3.6т
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Протягом тижня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 отримали поранення.

Такі дані розвідки оприлюднені на сторінці штабу ООС у Facеbook.

Штаб ООС: за тиждень на Донбасі загинуло 13 терористів, 22 поранені

Міноборони (ілюстративне фото)

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних війна протягом поточного тижня склали: 13 – загиблих, поранені і травмовані – 22 людини", – сказано в повідомленні.

Також знищені три одиниці техніки: 120-мм міномет і два автомобіля "Урал".

У штабі нагадали, що сили ООС завжди завдаватимуть ударів у відповідь по противнику, якщо його дії загрожуватимуть життям бійців.

Ситуація в зоні ООС станом на 22 березня

Ситуація в зоні ООС станом на 22 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки в п'ятницю, 20 березня, внаслідок обстрілу терористів на Донбасі троє українських захисників отримали поранення.

Напередодні, 19 березня, ворожий снайпер убив одного бійця ООС. У той же день ще один воїн ЗСУ був поранений.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України терористи "ДНР"
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну лень пересчитывть,стоит только поискать заголовки на обозе про повопредставленых героев.цифры как пит дать не сойдутся
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
А также было уничтожено 5 танков, 3 САУ, 4 бомбардировщика СУ-24, 1 штурмовик СУ-34, один крейсер, 2 подводные лодки.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинец, русская культура - это Рахманинов, Пушкин, Ломоносов, Вернадский, Рерих, Карамзин, Брюллов, Шаляпин, Чехов, Гагарин, Аксаков, Лермонтов, Пирогов, Циолковский, Коровин, Стравинский, Петр Великий, Маяковский, Левитан, Курчатов, Жуковский, Чайковский, Менделеев, Третьяк, Бородин, Гоголь, Грибоедов, Яблочков, Мусоргский, Екатерина Великая, Анна Павлова, Петров-Водкин, Тургенев, Малевич, Толстой, Плисецкая, Салтыков-Щедрин, Кандинский, Римский-Корсаков, Островский, Глинка, Шостакович, Леонов, Суворов, Иван Грозный, Крузенштерн, Врангель, Никитин, Достоевский, Латынина, Нахимов, Лесицкий, Ушаков, Ермолов, Скобелев, Репин, Васнецов, Шишкин, Михалков, Крамской, Бородин, Рублев, Саврасов, Королев, Куинджи, Глазунов, Суриков, Врубель, Боратынский, Кустодиев, Скрябин, Высоцкий, Балакирев, Кюи, Ростропович, Цой, Окуджава, Вишневская, Лемешев, Образцова, Алябьев, Орлова, Прокофьев, Булгаков, Хворостовский, Танеев, Русланова, Набоков, Тарковский, Яшин, Шукшин...... я устал писать, монжно еще перечислить сотню выдающихся русских... а теперь ты перечисли выдающихся украинцев, плз... посмеемся вместе...
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Zhikharev Dmitry, оперный певец Слепок. Стал известен благодаря российскому снайперу.
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