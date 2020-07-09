Люди залишилися без нічого, евакуації не було: що відбувається в епіцентрі пожеж на Луганщині

На Луганщині вже кілька днів гасять масштабну пожежу, вогнем охоплено десятки гектарів лісу. Найбільше від стихії постраждали села Смолянинове і Вовче. Там загинуло п'ять осіб. Жителі скаржаться, що їх ніхто не попередив про неминучу біду і спочатку гасити вогонь було нічим.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Сусід вибіг у трусах і майці

Вогонь у населені пункти прийшов вдень 6 липня, місцеві з жахом згадують те, що трапилося.

"Те, що ліс горів уже днів два, ми знали. Але ніхто не попередив, що вогонь йде в напрямку до нашого села, ми хоча б дітей вивезли. А так спочатку небо затягнуло димом. Подумали, що дощ наближається. А потім все стало гудіти і з'явилося полум'я. Тоді піднявся сильний вітер, який буквально перекидав осередки вогню з дерева на дерево на відстані 500 метрів. Було страшно, тому що пожежа наближалася до нас із величезною швидкістю", – розповідає мешканка Валентина.

Пожежа на Луганщині Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр. Скрин відео з безпілотника

Жінка каже, що полум'я пошкодило частину її будинку й сарай. "А всього в селі постраждало 59 будинків, до того ж 39 із них знищено повністю. Люди залишилися без усього! Ні даху над головою, ні речей, ні документів, ні грошей. Сусід опинився в одних трусах і майці. Він спав і вискочив, коли вже стали кричати", – додає Валентина.

Намагався врятувати документи й загинув

Дехто виїжджав на машинах, інші – велосипедами. "Мій сусід посадив в авто всіх, хто просив допомогти. Вивозив на пагорб, де немає лісу, щоб врятуватися. А сьогодні (9 липня. – Ред.) в селі ховаємо чоловіка, який отримав 70% опіків. Кажуть, коли будинок горів, він кинувся туди за документами, тому сам обгорів", – розповідає ще одна мешканка села Смолянинове Оксана.

Обгорілий будинок після пожежі Facebook Влада Старицького

Відспівувати його будуть у церкві, яка вціліла наполовину. Усього під час пожежі загинули п'ятеро людей. Двоє з них просто задихнулися на трасі, коли намагалися виїхати на авто. За словами місцевих, на дорозі через дим сталася страшна аварія – зіткнулися два автомобілі. Вони їхали в суцільному диму й обидва загорілися.

А в селі Вовче, де розташовані дачі, загинуло подружжя Надії і Олександра Костромцових. Ховати їх будуть 10 липня.

Переселенець із Луганська, режисер Олександр Шмаль розповів, як вогонь прийшов до них у дачне селище.

"Пожежа почалася 6 липня, потім її погасили. 7 липня нам дали електрику. Але через кілька хвилин її не стало. Зрозумів, що знову горить. Вийшов на вулицю, а там уже дим. Вогонь був за 1,5 км від селища, а вже через 7-8 хвилин почали горіти крайні хати. Він йшов дугою, кілометрів 15. На збори в мене було 30 секунд, я що міг, покидав у сумку, з якою колись їхав з Луганська. Сусіди їхали своєю машині, я їх наздоганяв.

Траса була вже в диму, ми на кілька хвилин раніше встигли прорватися, а люди за нами вже їхали крізь вогонь, фарба на машинах плавилася. Мені дзвонила мешканка цього села, у неї згорів будинок. Каже, що два кілометри йшла пішки в диму, задихалася. А навколо, як у мультфільмі, бігли зайці, їжаки, білки, я ще косулю бачив. Всі хотіли врятуватися. А мої сусіди загинули, мабуть, не встигли вибратися. Мені ще дзвонили знайомі, вони зібралися біля правління, прощалися зі мною й говорили, що задихаються. Але туди крізь вогонь прорвалася швидка і автобус, їх вивезли", – зазначив він.

Схопила дітей і читала молитву

Багато хто скаржиться, що жодної пожежної машини не було, коли село почало горіти. Потім під'їхали три, а води вже не було, електропроводи порвало й насоси не працювали. Тому рятувальники гасили тим, що в них було.

Обгорілий будинок після пожежі Facebook Влада Старицького

"Ніякої евакуації, нічого. Рятувалися як могли. Вогонь, на вулиці градусів 50, а то й більше. Я схопила дітей під руки й бігом туди, де немає полум'я. А навколо вогняні гілки летять, усе тріщить! Дихати було нічим. Я не знаю, як врятувалася, може, дивом. Про себе читала молитву. Тепер хата згоріла, кури теж. Нас поселили родичі неподалік. Речі принесли дітям. А як далі буде, я не знаю", – зі сльозами згадує жителька.

Поліція розслідує чотири версії

У Новоайдаровській лікарні зараз перебувають 12 осіб, із них п'ятеро дітей. У Сєвєродонецькій – ще п'ять дорослих. Стан усіх потерпілих задовільний.

За офіційними даними, у Смоляниновому повністю згоріли 24 будинки, ще 35 – пошкоджені. Президент Володимир Зеленський, який прибув у постраждале село, пообіцяв людям компенсації. Так, тим, хто втратив житло, повинні виплатити по 300 тис. грн на нове. А кожному погорільцю виплатять по 20 тис. грн.

Пожежа на Луганщині Facebook Анни Ніколаєнко

За словами колишнього лісника Сергія Івановича, багато в чому ситуацію посилило те, що в лісах перестали робити просіки завширшки 250-300 метрів.

"Замість цього засаджують соснами, які легко горять. До того ж самі місцеві засмічують власний ліс, викидаючи туди сміття. Горів же не тільки ліс, але й пластик, тому такий чадний дим", – вважає він.

У поліції розглядають одразу кілька версій пожежі, серед них – підпал, необережне поводження з вогнем, погодні умови. А нещодавно з'явилася ще одна – потрапляння снаряда. Адже постраждале село розташоване всього в 30 км від лінії розмежування.