Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Шмигаль розповів, як працюватиме транспорт в Україні з 11 травня

72.8т
Читати матеріал російською

З 11 травня кількість місць у громадському транспорті має бути збільшена. Адже через ослаблення карантину більшій кількості людей доведеться діставатися на роботу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на засіданні уряду 6 травня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас він нагадав, що різке збільшення пасажиропотоку загрожує сплеском зараження коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Громадський транспорт

Громадський транспорт

"24 канал"

"Запуск транспорту плануємо робити в рамках адаптивного карантину. Тут спільна відповідальність із місцевою владою. Треба діяти поступально і дивитися на питання безпеки. Кожен мер несе особисту відповідальність. Кількість місць у транспорті треба збільшувати з 11 травня, щоб забезпечити під'їзд людей на роботу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
128
218
Смішно
11
Цікаво
26
Сумно
27
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги