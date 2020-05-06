Шмигаль розповів, як працюватиме транспорт в Україні з 11 травня

З 11 травня кількість місць у громадському транспорті має бути збільшена. Адже через ослаблення карантину більшій кількості людей доведеться діставатися на роботу.

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Про це на засіданні уряду 6 травня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас він нагадав, що різке збільшення пасажиропотоку загрожує сплеском зараження коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Громадський транспорт "24 канал"

"Запуск транспорту плануємо робити в рамках адаптивного карантину. Тут спільна відповідальність із місцевою владою. Треба діяти поступально і дивитися на питання безпеки. Кожен мер несе особисту відповідальність. Кількість місць у транспорті треба збільшувати з 11 травня, щоб забезпечити під'їзд людей на роботу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні метро відкриватиметься в міру послаблення карантинних заходів, щоб уникнути ризику інфікування COVID-19.

А мер Києва Віталій Кличко сказав, що наземний громадський транспорт у столиці працюватиме мінімум до 22 травня в обмеженому режимі, а метро зможуть відкрити тільки після дозволу Кабінету міністрів.

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