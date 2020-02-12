Шквали та мокрий сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У середу, 12 лютого, в Україні очікуються опади і посилення вітру через вологе і тепло повітря, що надходить із Західної Європи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у центральних, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях пройдуть невеликий мокрий сніг та дощ. Також можливі помірні опади у східній частині країни.

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні Ілюстрація

На дорогах місцями ожеледиця. Ветер переважно західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу. У Карпатах, а також у Донецькій і Луганській областях 3-8° морозу. Вдень очікується 0-5° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

У Києві 12 лютого – невеликий мокрий сніг і дощ, вітер західний з поривами 15-18 м/с, температура вдень – 3-5° вище нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півночі України до середини ХХI століття температура може вирости на три градуси.

Такий сценарій можливий, якщо людство не почне активно протистояти глобальному потеплінню.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!