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12 лютого • оновлено в 06:57
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Шквали та мокрий сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

1.6т
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У середу, 12 лютого, в Україні очікуються опади і посилення вітру через вологе і тепло повітря, що надходить із Західної Європи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у центральних, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях пройдуть невеликий мокрий сніг та дощ. Також можливі помірні опади у східній частині країни.

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Похмуро й вогко: прогноз погоди в Україні на 12 лютого від ObozTV

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Ілюстрація

На дорогах місцями ожеледиця. Ветер переважно західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу. У Карпатах, а також у Донецькій і Луганській областях 3-8° морозу. Вдень очікується 0-5° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

У Києві 12 лютого – невеликий мокрий сніг і дощ, вітер західний з поривами 15-18 м/с, температура вдень – 3-5° вище нуля.

Шквали та мокрий сніг: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півночі України до середини ХХI століття температура може вирости на три градуси.

Такий сценарій можливий, якщо людство не почне активно протистояти глобальному потеплінню.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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