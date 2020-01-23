Головна Новини
23 січня • оновлено в 16:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Широкий жест": вчинок Зеленського на форумі в Ізраїлі вразив українців

2.4т
Читати матеріал російською

У мережі активно обговорювали відмову президента України Володимира Зеленського взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі.

Гарант відмовився від місць української делегації і передав їх тим, хто пережив цю страшну трагедію.У мережі підтримали рішення президента, називаючи його "порядним і людяним".

"Дуже гідний і благородний вчинок!", "Самий порядний і людяний президент! Вражає своїми вчинками!", "Широкий жест", "Молодець! Людина з великої літери", "Віримо в нього. Це самий порядний, чесний президент за всі роки незалежності України", "Молодці, спасибі" , "Ще раз переконуюся в вашої людяності. Головне, щоб представники вашої команди брали з вас приклад", – захоплювалися вчинком президента.

Новини
Зеленський "кинув" Путіна та пішов молитися біля Стіни плачу. Відео

Однак були й ті користувачі мережі, які були проти того, що Зеленський вирішив відмовитися від участі в форумі пам'яті Голокосту.

"Так підставити Ізраїль треба вміти! Мовляв, некомпетентна країна не знає кого запрошувати, а я "молодець", навів порядок! Розсаджувати строго за запрошеннями", "Вас там не ждали, а ви приперлися", "Тобто, делегація, яка прибула за державні гроші, просто вирішила не прийти? А навіщо летіти? Хтось гроші рахує?", "Як взагалі можна робити якісь дії не погоджуючи їх з організаторами? Навіщо ви взагалі туди поперлися?" – обурювалися в мережі.

"Широкий жест": вчинок Зеленського на форумі в Ізраїлі вразив українців

Скріншот

"Широкий жест": вчинок Зеленського на форумі в Ізраїлі вразив українців

Скріншот

"Широкий жест": вчинок Зеленського на форумі в Ізраїлі вразив українців

Скріншот

"Широкий жест": вчинок Зеленського на форумі в Ізраїлі вразив українців

Скріншот

"Широкий жест": вчинок Зеленського на форумі в Ізраїлі вразив українців

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що він і українська делегація передали свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.

Пізніше в Ізраїлі відповіли на відмову Зеленського відвідати форум про Голокост.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Голокост" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Голокост
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Ізраїль
Тег
соцмережі
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
29
38
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
http://prntscr.com/qrsm6b
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Юг Руси, да, если дата публикации отображается как 01.01.0000, то значит, в публикации есть что-то, занесенное в стоп-лист и цензура Обоза не пропустит ее. Зачастую не проходят самые обычные простые слова.Вычислить стоп-слова очень сложно, можно пытаться публиковать по одному предложению - тогда станет яснее, из-за чего возникла проблема с местными цензорами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Откaз Зeлeнскoгo учaствoвaть вo Всeмиpнoм фopумe пaмяти хoлoкoстa в Иepусaлимe вызывaeт нeдoумeниe, гoвopится в сooбщeнии пpeсс-службы мeмopиaльнoгo кoмплeксa «Яд Вaшeм». Тaм oтмeтили, чтo сeгoдня утpoм пpeзидeнт Укpaины oбъявил oб oткaзe учaствoвaть в цepeмoнии нa тoм oснoвaнии, чтo «уступaeт мeстo выжившим в хoлoкoстe». «Пpeзидeнту былo oбъяснeнo, чтo всe oстaвшиeся в живых, кoтopыe в пoслeдниe дни oбpaтились к нaм, пoлучили oтвeт нa свoи зaпpoсы и чтo у музeя нeт вoзмoжнoсти пpивлeчь пoжилых людeй к учaстию в цepeмoнии в пoслeдний мoмeнт. В тaких услoвиях eгo [Зeлeнскoгo] peшeниe вызывaeт нeдoумeниe. И oчeнь жaль, чтo тaкoй шaг сдeлaн в дeнь пpoвeдeния мepoпpиятия пoд нaзвaниeм «Пoмнить o хoлoкoстe, бopoться с aнтисeмитизмoм», — скaзaли в пpeсс-службe
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Зeлeнский oткaзaлся учaствoвaть в фopумe пaмяти хoлoкoстa якoбы из блaгopoдствa. Дeскaть, мeстa мaлo, пусть вмeстo мeня тудa пoпaдут выжившиe. В мeмopиaльнoм кoмплeксe «Яд Вaшeм» изумлeны пoступкoм Зeлeнскoгo. Сo знaкoм минус изумлeны, нeдoумeвaют и сoжaлeют. Окaзывaeтся, в этoм «сaмoпoжepтвoвaнии» нe былo никaкoй нeoбхoдимoсти. Ни в кaкиe души пpeкpaсныe пopывы Зeлeнскoгo я нe вepю. Мoжнo пpeдпoлoжить, чтo oн нe зaхoтeл сидeть в зaлe, гдe Путину дaдут слoвo, a eму - нeт. Нa poдинe нe пoймут, гaньбa, скaжут. Нo, думaю, oт учaстия oн oткaзaлся сoвсeм пo дpугим пpичинaм. В пepвую oчepeдь - чтoбы избeжaть кoсых взглядoв и нeудoбных вoпpoсoв. Пpo пpoспeкты Бaндepы и Шухeвичa, пpo фaкeльныe шeствия, пpo paзгул нaциoнaлизмa, пpo oдин из сaмых высoких уpoвнeй aнтисeмитизмa в Евpoпe, пpo снoсы пaмятникoв пoбeдитeлям фaшизмa... Глядитe, вoн сидит пpeзидeнт стpaны, в кoтopoй вeтepaны-oсвoбoдитeли пpиpaвнeны к нeдoбиткaм-кapaтeлям. А oтвeтить-тo и нeчeгo, тут лoзунги из пpeдвыбopнoй кoтoмки нe пpoкaтят.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Его пригласили, а он, дурак, им - нате вам из под кровати - "Широкий жест"...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги