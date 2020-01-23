"Широкий жест": вчинок Зеленського на форумі в Ізраїлі вразив українців

У мережі активно обговорювали відмову президента України Володимира Зеленського взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі.

Гарант відмовився від місць української делегації і передав їх тим, хто пережив цю страшну трагедію.У мережі підтримали рішення президента, називаючи його "порядним і людяним".

"Дуже гідний і благородний вчинок!", "Самий порядний і людяний президент! Вражає своїми вчинками!", "Широкий жест", "Молодець! Людина з великої літери", "Віримо в нього. Це самий порядний, чесний президент за всі роки незалежності України", "Молодці, спасибі" , "Ще раз переконуюся в вашої людяності. Головне, щоб представники вашої команди брали з вас приклад", – захоплювалися вчинком президента.

Однак були й ті користувачі мережі, які були проти того, що Зеленський вирішив відмовитися від участі в форумі пам'яті Голокосту.

"Так підставити Ізраїль треба вміти! Мовляв, некомпетентна країна не знає кого запрошувати, а я "молодець", навів порядок! Розсаджувати строго за запрошеннями", "Вас там не ждали, а ви приперлися", "Тобто, делегація, яка прибула за державні гроші, просто вирішила не прийти? А навіщо летіти? Хтось гроші рахує?", "Як взагалі можна робити якісь дії не погоджуючи їх з організаторами? Навіщо ви взагалі туди поперлися?" – обурювалися в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що він і українська делегація передали свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.

Пізніше в Ізраїлі відповіли на відмову Зеленського відвідати форум про Голокост.

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