А в это время в ордлостане движения интересные начинаются.

Закрывают границы, "их" таможня перестает работать, гражданских не пускают и не выпускают. При этом военные колоны идут, причем немало идут, только через КПВВ Успенка позавчера ночью зашло четыре десятка Камазов с живой силой.

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Начали обещать российский паспорт за вступление в войска. Правда он фейковый и работать на территории России не будет, а возможности проверить у сепарья нет (таможня же закрыта, как и граница, паспорт не проверишь и по нему не выедешь) но сепарье ведется.

В общем очень странный движ идет в Ордло с концентрацией ресурсов как РФ, так и местного сепарья при помощи сказки о роспаспортах.

Есть подозрение что сепаров сейчас планируют кинуть в какую-то мясорубку, пока границы перекрыты и нет возможности ни свалить, ни разобраться в кидке с паспортами.

В общем, тарим патроны, учимся стрелять и ждем..

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