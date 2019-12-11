Внезапно. В России покажут сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. И делать это будет не местный канал где-то в Бурятии, или подполные группы Вконтакте, а один из крупнейших вещателей страны — ТНТ.

Только вдумайтесь — телеканал ТНТ, в прайм-тайм (когда наибольшее количество зрителей) в 19:00 покажет украинский сериал про Василия Голобородько. В первый день показа, 11 декабря, россияне увидят сразу 3 серии. Невероятно, но факт — анонс появился на следующий день после встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже.

Анонс СН

Но не буду строить конспирологию, а скажу по делу. Три важных факта.

Первый. Вот слова главы Кремля по итогам "нормандской встречи": "Есть ли какое-то потепление? Я думаю, что да. Смотрите, уже произошел обмен удерживаемыми. Мы добились разведения сил в трех точках.

Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Поэтому, все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении".

Довольно мягкая риторика, признание, что между странами произошло "потепление" отношений. О чем это говорит? Путин прямо позиционирует Украину не как врага, а как партнера. А Зеленского, соответственно, как адекватного переговорщика. Мол ранее был Петр Порошенко, с ним говорить нельзя, а с этим можно.

Второй. Среди читателей мало кто действительно поверит, что сериал "Слуга народа" мог появиться на росСМИ просто так. Дело тут не в коммерции, а в политике. Ведь самое главное — продукт, в котором главную роль играет президент Зеленский, просто не могли выпустить в эфир без отмашки высших чиновников Кремля.

Важно обратить внимание — ТНТ оставил злую шутку "Путин Hublot" (произносимую героем Зеленского) и не стал политически цензурировать украинский сериал "Слуга народа". Об этом сообщает Телеграм-канал "Планерка".

Если же в Москве добро дали (а может и сами предложили), то значит им выгодно продвигать этот сериал в стране.

И третий. Очевидно, что главный герой "Слуги" Василий Голобородько — позитивный персонаж. Он воюет с коррупционерами, искренне вытается изменить ситуацию в стране и работает по благо. Не исключено, что главная цель "Слуги народа" - укрепить позитивный образ Владимира Зеленского. Как нормального, простого и честного человека. С которым можно общаться и главное - договариваться.

Зачем это все делает Путин и Ко? Вопрос риторический.

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