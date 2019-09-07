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8 вересня • оновлено в 11:52
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Сергій Лойко
Сергій Лойко
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Сенцов был бы на свободе, если бы миллион украинцев защищало Крым

26.1т Читати матеріал російською

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ?

Обращаюсь ко многим, кто сегодня утверждает, что нельзя пленных менять любой ценой и приводит, как доказательство, слова Олега Сенцова: "Не надо нас вытягивать любой ценой - победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага - да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышке гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется".

Сенцов - герой, спору нет. Это его принципиальная позиция. Но с чего вы взяли, что его слова - индульгенция вам от попыток спасти жизнь героя любой ценой? Мол, он сам готов умереть, и слава герою? Так получается?

Как же вы любите героев, особенно мертвых, любите постить свечи со слезами. Прямо, как коммунисты советские. Те просто обожали мертвых героев: Павлика Морозова, Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, Молодую Гвардию и т.д.

Новини
Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

Как же вы любите поминать Небесную Сотню. Хлебом не корми. Но если б вы в тот день были вместе с ними на Майдане, и было бы вас не тысяча, а миллион, глядишь, и остались бы ребята живы. Не стал бы враг стрелять.

Так и с Сенцовым. Приехал бы миллион украинцев защищать Крым, глядишь, и не оказался бы Сенцов в плену.

Израильтяне за одного своего пленного капрала Галита Шалита выдали 1027 палестинских террористов.

Им не нужен был мертвый герой. Им нужен был живой. И они его вернули.

Поэтому и не может их никто победить.

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Автор
Сергій Лойко Сергій Лойко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Тег
обмін
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Лойко
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Tvister Mister
Tvister Mister
Хорошая статья.Все верно. ПС Мы на верном пути,если преЗЕденты,многие министры и депутаты евреи ?
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
А Сенцов босиком из летака выполз? Героя уже дали? Место в Раде освободили? А на киче?
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Бляхер Гиперлуп Омельянович, на киче тебя, российского петуха, в Украине ожидают с нетерпением :)))
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Махно Семен
Махно Семен
В первую очередь, сами татары должны были защищать, в первых рядах, свой Крым.Теперь их по одному щимят, а они еще и не довольны.А чего вы ждали? Потолкались в Симферополе и расползлись по домам, а ваша "верхушка" свалила в Киев, и от туда льют крокодильи слезы. Главные виновники "отжатия" Крыма - крымские татары!!! которые не вышли, все как один, защищать свой Крым, свою Родину!!!
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Здор Вера
Здор Вера
Махно Семен, Крым это Украина и украинцы должны защищать свою территорию наравне с татарами, ведь это не украинцы живут на татарской территории а татары - на украинской
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