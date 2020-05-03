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3 травня • оновлено в 23:17
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/ Суспільство

Сенцов різко відповів Зеленському через трагедію в Одесі

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Колишній український політв'язень Олег Сенцов відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він поставив запитання про те, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.

Як Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook, незабаром президент може засумніватися і в тому, хто почав війну на Донбасі.

"Якщо главі держави потрібно роз'яснювати, хто винен у трагедії 2 травня, то незабаром у нього можуть виникнути сумніви в тому, хто вбив Небесну сотню і почав війну на Донбасі", – написав він.

"Хто почав війну на Донбасі?" Сенцов різко відповів Зеленському через трагедію в Одесі

Раніше Зеленський заявив у Facebook, що "сьогодні в нашому суспільстві є низка болючих питань, які потребують чесних відповідей".

"Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року – одне з них", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими активістами. У результаті конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 2 травня люди в умовах карантину через коронавірус вшанували пам'ять загиблих у 2014 році в Будинку профспілок, поклавши до будівлі квіти. Протягом дня було зафіксовано кілька сутичок.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Трагедія 2 травня в Одесі
Особи
Володимир Зеленський Олег Сенцов
Місце
Україна
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тимчук нина
тимчук нина
Не Президент Украины, а чудо-юдо рыба -кит он на солнышке лежит. что не выступление , то перл.
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5
0
Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
А кто вообще этот сенцов? Все и так прекрасно понимают кто и как в 2014 году развязал этот кошмар!!!
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7
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Станиславский Сергей, видимо не все...некоторым напоминание требуется.
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4
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
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