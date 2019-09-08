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9 вересня • оновлено в 11:14
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Сенцов раптово з'явився у Facebook: опубліковано заяву

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Режисер Олег Сенцов, який повернувся в Україну після обміну полоненими з РФ, почав вести сторінку в Facebook.

Він прокоментував присутність в соціальній мережі, побажавши в кінці українцям доброго дня.

"Невелика інформація стосовно моєї присутності в інтернеті. Це моя офіційна і єдина сторінка. В інших соцмережах і месенджерах я не представлений. Цю сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей, з якими знайомий особисто, спілкуюся або працюю. Дякую за увагу і розуміння", - написав Сенцов.

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

Фото: Павло Чиков

Сенцов раптово з'явився у Facebook: опубліковано заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося зворушливе відео з реакцією мами Олега Сенцова Людмили на повернення сина в Україну.

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Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
А в каком месте он режиссёр ?
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7
1
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Ронович Рон, в тюремной самодеятельности
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6
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Кор Павел
Кор Павел
Ронович Рон, фонтаст
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4
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Костенко Игорь
Костенко Игорь
Этот "режиссёр одного фильма" планировал жечь и взрывать наших людей. Должен был гнить в тюрьме
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8
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Ukr Igore
Ukr Igore
Костенко Игорь, Ти дурень
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А шо на Великом и Могучем? Укромову запамятовал?
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Ukr Igore
Ukr Igore
Кристина Стефанова, В Україні нема заборони для людей спілкуватись на будь якій мові світу.А ти тупенька невдаха
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1
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Кристина Стефанова, ну и ляпнула
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