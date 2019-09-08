Сенцов раптово з'явився у Facebook: опубліковано заяву

Режисер Олег Сенцов, який повернувся в Україну після обміну полоненими з РФ, почав вести сторінку в Facebook.

Він прокоментував присутність в соціальній мережі, побажавши в кінці українцям доброго дня.

"Невелика інформація стосовно моєї присутності в інтернеті. Це моя офіційна і єдина сторінка. В інших соцмережах і месенджерах я не представлений. Цю сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей, з якими знайомий особисто, спілкуюся або працюю. Дякую за увагу і розуміння", - написав Сенцов.

Олег Сенцов Фото: Павло Чиков

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилося зворушливе відео з реакцією мами Олега Сенцова Людмили на повернення сина в Україну.

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