Сенцов написав заповіт: опубліковано повний текст

Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений у колонії Російській Федерації, попросив опублікувати заповіт.

Відповідний лист від 7 вересня передала його сестра Наталя Каплан "Громадському". У ньому він заповідає екранізацію своїх робіт режисеру Євгенії Врадій.

Також політв'язень призначив спадкоємцями своїх дітей — Аліну і Владислава.

"Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам'яті, заповідаю: у разі моєї смерті, екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме "Носорог", "Кай", а також написані мною в неволі "Блистательный мир", "Вороны" та " Кристи" — моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у ролі режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію-виробника цих фільмів. Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцову Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м. Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18", йдеться у заповіті.

Олег Сенцов

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування у колонії із вимогою до влади РФ звільнити усіх українських політв'язнів.

5 жовтня директор Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко розповів, що режисер припиняє голодування. Пізніше омбудсмен Людмила Денисова пояснила, що такий процес набагато страшніший і важчий. За її словами, Сенцов перебуває за межею.

9 жовтня з'явилися суперечливі дані про голодування Сенцова. Уповноважений із прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак заявив, що стан українця розцінюється як відносно задовільний. Крім того, за його словами, Сенцов продовжив відмовлятися від їжі.