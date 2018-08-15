"Що за нахабність!" Українці сказали, як боротися з "грабежем" у школах

Українські батьки масово скаржаться на побори в школах напередодні 1 вересня та наполягають на звільненні вимагачів.

Про необхідність такої міри покарання висловилися читачі у відповідному опитуванні на нашому сайті, у якому проголосували понад 4,7 тисячі осіб.

Так, 42% респондентів обурені нахабством керівників шкіл і впевнені, що здирникам немає місця в навчальних закладах, їх слід карати виключно шляхом звільнень.

Ще 36% тих, хто проголосував, висловили готовність добровільно допомагати школам, але відзначили, що "за взяті зі стелі рахунки платити не будуть".

Зі свого боку 9% опитаних наполягають, що зовсім не збираються здавати гроші на потреби школи, мотивуючи це тим, що в Україні безкоштовна освіта.

Однак 10% побоюються, що подібний демарш може негативно позначитися на ставленні й оцінюванні вчителями дітей, тому, на їхню думку, "краще заплатити, щоб не відігравалися".

Нагадаємо, напередодні OBOZREVATEL детально розповідав, як цинічно "грабують" українських батьків у школах, примушуючи скидатися буквально на все підряд.