Не встиг народ відійти від викрутасів старого засланця Вітольда, як на сцену повернули відпочившого і посвіжілого десь на 17 кг Сивохо. Схоже, що ось цей Вітольд-кравчучки-сівошний балаган буде гастролювати по Мінську зрідка міняючись місцями або перуками.

І на манежі знову все ті ж і їх пісня про світ десь посередині.

Українців настійно і ретельно переконують в тому, що ОРДЛО - це не смертельно, воно хоч злегка і пострілює, але там стріляють наші люди, що злегка злякалися НАТОвських афроамериканців.

Цей невгамовний хор політичних мерців, жвавих чи онуками, то чи жучками, продовжує обробляти соціум і штовхати його в потрібному Кремлю напрямку. "Особливий статус Донбасу", "всього Донбас", як проговорився Вітольд Фокін, потрібен Путіну ще вчора.

Це насторожило. Я ось розумію адміністративні кордони міста, села, ОТГ, району, області, але ось де адміністративні кордони того, що мають на увазі Путін і Мінська група в смугастих купальниках, мені не зрозуміло.

Скільки разів натякала, писала, що "Донбас" - це не область, що не місто і навіть не район, це абревіатура від геологічного топоніма "Донецький вугільний басейн" і межі цього геологічного топоніма є тільки на геологічній карті, а не адміністративної карті України. А у нас, слава Богу, геологічні копалини, географічні райони, історичні та архітектурні пам'ятки, ну, і різні там артефакти, не мають ні голосу, ні "республік".

Хоча, пішли таких дурнів до Маріїнської западині, вони і її "республікою" назвуть і під "особливим статусом" на блюдечку РФ подадуть.

Так ось "Донбас" він існує виключно в розмовній мові і в запаленій уяві Путіна. В Україні існують Луганська і Донецька області.

А "весь Донбас" по-фокінський - це вже не сепаратизмом пахне, а тероризмом, оскільки несе в собі загрозу захоплення чужої території, а саме, Ростовської області, і ставить нашу країну в незручне становище.

Люди, які не бачать загрози в таких словесних вишукуваннях, не побачать загрози окупації і всієї України. Ну, подумаєш, віддати терористам весь Донбас, та забирайте ви це "кемську волость". А потім, ой, а чому у нас в місті тріколорадние прапори, і пенсія в рублях, немає безвіза, і служба в іхтамнетовской армії десь в черговий гарячій точці.

Зауважте, РФ не вимагає нічого для ОРДЛО. Завжди мова йде про "Донбасі". А, якщо брати геологічний топонім, то починається він в Дніпропетровській області і закінчується в Ростовській. Ось такий геологічний пласт, покладів вугілля, а не "народу Донбасу", як багато хто думає.

Чому Росії так важливий саме цей наратив "Донбас" і що ховається за словом "весь",. Як і про те, що з нами почали грати в небезпечну для нас гру "вгадай, де завтра закінчаться кордону ОРДЛО".

Що за "приз" захований в наперстки?

- "особливий статус ОРДЛО з повною амністією проросійських бойовиків і визнанням нашої провини в громадянській війні, державним російським і відновленням Донбасу за рахунок України";

- "особливий економічний статус ОРДЛО в межах всієї Луганської і Донецької областей з повною амністією проросійських бойовиків і визнанням нашої провини в громадянській війні, державним російським і відновленням Донбасу за рахунок України";

- "особливий економічний статус Донбасу, куди може увійти від 3-х до 9-ти областей України з повною амністією проросійських бойовиків і визнанням нашої провини в громадянській війні, державним російським і відновленням Донбасу за рахунок України".

Палаюча Луганщина і гинуть у вогні люди до сих пір поза увагою наших міроносцев. Ось це "воно само" - розсмокчеться, перегорить, загорілося, як-то решітся- воно вже порядком набридло.

Палаюча Луганщина і не припиняються обстріли мирних частин України російськими іхтамнетамі і їх луганськими колаборантами, неможливо зв'язуються в єдиний вузол військових дій.

І, знаєте, щоб не зв'язали, підпалили і всередині ОРДЛО. Так, як тільки заговорили про підпали Станично лісів, як тут же запалали Ровеньки і Красний Луч, Свердловськ і Антрацит. Мовляв, бачите, це не ми, це погода.

Окупанти випалюють цю землю. Причому, руками колаборантів, які за 500 рублів палять свої міста, і тут же хижо шкірять зуби – Україна відбудує.

Так, "особливий статус" - це ми там все відновлюємо. Чи не окупант, а ми. Ми несемо відповідальність за війну. Ми, а не окупант. І у тих, хто нас там ненавидить з'явитися карт-бланш в ненависті "вони дали нам особливий статус під тиском Кремля, Росія нас захистила, а вони, кріп, програли розпочату ними ж війну".

Поки нас переконують в світі і що там наші люди, там готуються до війни і окупації всієї території України. Дивіться, вже все забули, ніж закінчувався 2019 рік.

Після перемоги проросійських сил в Україні і реваншу "Штеп" ОРДЛО висунуло ультиматум: "Україна зобов'язана звільнити територію республік, яку вона окупувала, і про ТДАТУ республікам всю адміністративну кордон Луганської та Донецької областей". Як ви розумієте, всі виступи ОРДЛинцев, це, як і "голос Фокіна", всього лише голос, вони всього лише рот, яким говорить Кремль.

Заяви "віддайте нам все" в 2019-му прозвучало не просто так, це вже була кампанія "весь Донбас особливий статус", але, вже її фінішна стадія. Кремль отримав український істеблішмент і почав качати свої права.

Знову звучить "амністія всім". На тлі тисяч загиблих, понівечених, усмішки "а що нам за це буде, а нічого". Чому "амністія"? Амністія дається тим, хто відбуває покарання за хорошу поведінку, усвідомлення провини.

А тут ні усвідомлення, ні поведінки, але Путін наполегливо домагається амністії мародерам свого краю і вбивцям тисяч українців. Дамо амністію колаборантів-визнаємо "громадянську війну", але ж саме це наше визнання так потрібно окупанта, щоб приховати свою провину.

Ну, і чий голос звучить з Сивохо-Вітольд-Кравчуку? Їх? Ні, голос Путіна !

Окрема пісня "міцні господарники Донбасу", які після введення "особливого статусу" повинні не тільки залишитися керувати "всім Донбасом", але і отримати право обиратися і бути обраними, право займати державні посади і працювати на держслужбі. Все колаборанти, прокурори, міліція, судді, чиновники, вчителі, журналісти, пропагандисти, всі вони "тільки охороняли мирний спокій мирних громадян і забезпечували їх соціальну сферу ".

Звідси розмови про "спільні реінтеграційні патрулі", "спільне патрулювання кордону". Звідси і культурно-економічна вільна зона поза законами і правил України, поза податків, тільки з хижим " дай-ти зобов'язана ". Нам нав'язують жертовності, нам нав'язують комплекс жертви – "ти винна, ти зобов'язана, ти повинна", а РФ знову поза грою, знову в тіні, "миротворець".

Кожен день через Фокино-Сивохо, через ломів "голосів Донбасу", через ЗМІ, новини про роботу Мінської ТКГ, через безглузді і навіть часом скандальні сценки, які розігрують сценаристи, випускаючи на світ божий цих фріків, йде моделювання громадської думки - ОРДЛО потрібно дати особливий статус, щоб був мир.

"Весь Донбас" - звучить оптимістично, патріотично і трепетно. Це сарказм, хто не зрозумів. "Донбас" - слово абревіатурні топонім, геологічний топонім, що означає Донецький вугільний басейн. Це не області України, ні міста, а кам'яновугільні поклади. Вони починаються в Дніпропетровській області і закінчуються в Ростовській. Тому "весь Донбас", "голос Донбасу" і "народ Донбасу" - це смішно, мем і оксюморон. Це не можна вписати в закон і Конституцію, як адміністративну територію.

Це знають всі: чиновники-законники, що працюють з законом і законодавчими актами, студенти та випускники юридичних вузів, грамотні громадяни України, європейські чиновники. Загалом, щоб було зрозуміло - прогресивне людство, яке вважає себе освіченою.

Але, не Росія. Там реально вважають, що Донбас - це офіційна назва території, типу Сибір. Саме тому дедушко-Сивохо-миротворці, і несуть російські наративи в маси – "весь Донбас".

Але, от чомусь ніхто не говорить про інше. Обстріли не припиняються, РФ нарощує в ОРДЛО військову міць, а самі жителі ОРДЛО в критичному їх більшості масово отримують паспорти РФ, "паспорта республік" і не хочуть ні статусів, ні України, адже тоді вони не отримають другу – третю-четверту виплату, а багато отримають ще й кримінальну справу, адже близько 35% одержувачів соцвиплат в Україні з ОРДЛО давно мертві, і це рішали проходять ідентифікацію, користуючись українською корупцією.

Я все частіше задаю читачам питання: а чи знаєте ви що там, по той бік війни?

А чи хочуть мешканці ОРДЛО світу, особливий статус у складі України, бути частиною України, бути частиною РФ, бути поза цими держав і залишатися "республіками" поза законом?

Правди про те, що думають і що хочуть жителі ОРДЛО ми ніколи не дізнаємося. У ОРДЛО навіть жителі не знають правду про себе. Там приховують все: від кількості хворих і померлих, до кількості проживаючих. Будь-яке "волевиявлення" тут в ОРДЛО, буде сфальсифіковано. По-іншому тут не вміють, і не будуть жити.

Потрібно буде Путіну, тут намалюють "все за особливий статус", все 148%.

Потрібно буде Путіну, тут намалюють "все проти особливого статусу", все 148%.

Потрібно буде Путіну, тут намалюють "все за входження республік до складу Абхазії", все 148%.

І люди будуть ствердно кивати на результати "так, саме так і було написано в бюлетені, я так і голосував". Адже тут до сих пір впевнені, що в травні 2014 го вони голосували "за входження до складу РФ", "щоб бути в Україні, але самостійними", "за велику пенсію", "щоб в РФ їздити без кордонів". Тобто – кожен за свій симулякр.

Потім, коли їм не сподобається, і вони не отримають намрієте, ті ж люди скажуть "я не голосував", "я не ходив", "я хворів", "мене вдома не було". Знайоме? Мені так. Ці люди-флюгери живуть і в ОРДЛО, і тут, в мирних частинах України.

Єдине, де можна дізнатися правду про те, що думають, і що хочуть жителі ОРДЛО, це соцмережі. Але, ось українські соцопитування туди не пустять, якщо тільки ... Якщо тільки вони не будуть відповідати кремлівської позиції. І тоді "все 148% за особливий статус".

І так, наші люди там, хочуть мир за всяку ціну. Соцопитувань немає. "Вибори" рукою Кремля. Здавалося б тупик. Але немає.

А може, варто просто уважно подивитися, як живуть "наші люди там, які просто за мир, проти всього поганого і за все хороше"?

Чим вони живуть?

У школах заборонена українська мова, історія України. Всі заходи "з Росією в серці". Всі герої - моторили. Всі вороги-укрофашісти, ну, і трошки НАТО.

Померти за РФ вчать на уроках НВП, історії та фізкультури. Кадетські і козачі військові корпусу, військові табори, військові полігони та військові ігри для дітей, де головне-вбити кропу. Навіть спектаклі і сценки КВН-вбити кропу.

Їх "ми хочемо миру" звучить " ми хочемо знищити Україну ".

У своїх статтях я часто використовую скріни з соцмереж ОРДЛО, щоб показати правду, а не те, в чому вас катують переконати. "Наші люди там" хочуть миру ціною нашого знищення.

Їх світ-це війна!

Їх світ-це гетто.

Їх світ-це насильство!.

А нам пропонують віддати їм "весь Донбас" заради миру, щоб перестали стріляти. Але, настане він, цей самий світ, і який він буде? Світ нашої перемоги або світ нашої капітуляції ?

А поки ви думаєте над цими питаннями, я покажу вам "мирні" новини з ОРДЛО:

"У ЛНР пройшли показові виступи та виставка військової техніки, присвячені шестиріччя освіти Народної міліції ЛНР, заходи відбулися в Луганському військово-патріотичному парку культури і відпочинку" Патріот ".

Ось тільки фото військової техніки, викликають не тільки питання "а чи хочуть в ОРДЛО світу", але й інші, а де, власне, "мирні шахтарі Донбасу" взяли всю цю техніку, в тому числі, і заборонену Мінській угоді? – Накопали? Зібрали з конструктора?

Дедушко-Вітольд і дідусь-кравчук і не дедушко, але теж в обпісяних ШТАНЦЯХ Сивохо, як-то мовчать з цього приводу.

Так звідки "дровишки", а, "мирні жителі Донбасу"?

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