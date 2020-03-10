Що потрібно знати про коронавірус, щоб не боятися: розвінчано міфи

Вчені розвінчали основні міфи, якими обросла правдива інформація про смертельний коронавірус Covid-19.

Як пише ВВС, від китайського вірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу, але не фатально. Так, станом на 10 березня в світі зафіксовано понад 113 тисяч заражених (з них в Китаї – 81 тис.). Всього померло понад 4 тисячі (більше 3 тис. – в Китаї). Смертність, таким чином, склала близько 3,5%.

Відзначимо, що жертвами коронавірусу в основному є люди похилого віку, у яких були діагностовані інші захворювання. Ризик смерті у молодих здорових людей зведений до нуля.

Перевірка на коронавірус

При цьому більше половини тих, що заразилися (більше 63 тисяч чоловік) вже одужали. До того ж приблизно у 80% врахованих хворих хвороба протікає в легкій формі. Багато хто навіть не помічають, що заразилися, прийнявши хворобу за звичайну застуду.

На думку головного санітарного лікаря Англії Криси Вітт, якщо вдасться виявити і порахувати тих, що перехворіли, то відсоток смертності може виявитися в районі 1%.

Лікарі пояснили, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом при близькому спілкуванні з зараженим. Також вірус можна підчепити з твердої поверхні (ручка дверей або поручень ескалатора в метро) – на таких поверхнях він виживає дві доби або навіть довше.

Щоб уникнути зараження потрібно ретельно, не менш 20 секунд, мити руки, користуватися антисептиком і не чіпати руками обличчя.

Першими симптомами коронавірусу є сухий кашель і підвищення температури. Нежить з'являється тільки приблизно у 5%. Точно визначити наявність вірусу допоможе тільки лабораторний тест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі пояснили, чому коронавірус рідше вбиває жінок і дітей.

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