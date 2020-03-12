Коронавірус потрапляє в людський організм через дихальні шляхи і, опускаючись в легені, може торкнутися інших життєво важливих органів.

Процес проникнення в організм і поширення інфекції в тілі описали лікарі в матеріалі The New York Times.

Лікар Вільям Шаффнер розповів, що вірус передається через крапельки від кашлю або чхання, які люди поблизу можуть прийняти через ніс, рот або очі. Вірусні частинки в цих крапельках швидко переміщаються в задні носові ходи і в слизові оболонки задньої частини горла, прикріплюючись до певного рецептора в клітинах, починаючи з нього.

Що коронавірус робить із тілом людини: лікарі описали процес

Частинки коронавірусу мають загострені білки, що стирчать з їх поверхонь, і ці шипи зачіпляються за клітинні мембрани, дозволяючи генетичному матеріалу вірусу проникати в клітину людини.

Коли копії вірусу розмножуються, вони розриваються і заражають сусідні клітини, то викликає біль у горлі і сухий кашель. Потім вірус поступово проникає в бронхи.

Коли вірус досягає легенів, їх слизові оболонки запалюються. Це може пошкодити альвеоли або мішечки легких, і їм доводиться працювати старанніше, виконуючи свою функцію постачання киснем крові, яка циркулює по всьому тілу, і видалення вуглекислого газу з крові, щоб він міг видихатися.

Альвеоли при коронавірусі The New York Times

Набряк і порушення потоку кисню можуть призвести до того, що ці області в легких заповняться рідиною, гноєм і мертвими клітинами. Може виникнути пневмонія, інфекція в легенях.

Далі, за словами лікаря Шу-Юань Сяо, вірус починається в периферичних областях з обох боків легень і рухається до верхніх дихальних шляхів і трахеї.

На комп'ютерній томографії в легенях зараженої людини видно туманну завісу, яку легко сплутати з іншими респіраторними захворюваннями.

КТ при коронавірусі The New York Times

Лікарі відзначили, що легені і дихальні шляхи – не єдині органи, які зачіпає коронавірус.

Лікар Комптон-Філліпс запевнив, що інфекція може поширюватися через слизові оболонки, від носа до прямої кишки. На думку Шаффнера, серце, нирки і печінка також пошкоджуються вірусом.

При цьому експерти ще не задокументували, чи може вірус вплинути на мозок. Однак є припущення, що інфекція впливає на нервові клітини.

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