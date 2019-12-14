Цуценя заразило господиню небезпечною інфекцією: подробиці

В Ізраїлі з небезпечною інфекцією госпіталізували жінку. Пізніше виявилося, що інфекцію вона підхопила від свого цуценяти.

Як пише The Journal of Emergency Medicine, 86-річна жінка звернулася в лікарню зі скаргами на блювоту, високу температуру і сильний біль у правій нозі. Після обстеження з'ясувалося, що вони викликані зараженням Streptococcus canis - бактерією, яка зазвичай вражає кішок і собак, але може обернутися для людини сепсисом, запалення легенів й іншими небезпечними ускладненнями.

Медики з'ясували, що вдома у жінки проживає кілька цуценят, з якими вона регулярно грає, а незадовго до потрапляння в лікарню один із них облизував господині ноги.

Щеня заразив господиню небезпечною інфекцією instagram.com/Ender (@enderbear)

Лікар під час огляду виявив на шкірі жінки дрібні тріщини. Це підштовхнуло медиків на думку, що саме вихованці і заразили її.

Крім того, пізніше з'ясувалося, що також і ослаблений стан імунітету зіграли свою роль – жінка вживала ліки від ревматоїдного артриту, які знижували природний захист організму, а також страждала діабетом. На щастя для пацієнтки, її випадок обійшовся без ускладнень – після триденного курсу антибіотиків вона повернулася додому.

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