"Не підтримую анексію!" Російська блогерка виправдалася за скандал із Кримом

Російська блогерка Олександра Митрошина, на зустрічі якої трапилася бійка через питання "Чий Крим?", пояснила своє ставлення до незаконної анексії півострова.

Своєю позицією поділилася вона в понеділок, 6 січня, в Telegram-каналі.

"Я, якщо чесно, не знаю, який коментар написати. Мені дуже не по собі. Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексію Криму і не маю відношення до державних російських ЗМІ", – виправдалася блогерка.

Митрошина виправдалася за скандал із Кримом Instagram Олександри Митрошин

Митрошина розповіла, що з 2014 по 2017 рік працювала на радіо "Москва ФМ" і вела передачу про автомобілі. "Бачу просто, що багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі "Россия 1" і займаюся пропагандою. Ніякого політичного підгрунтя сьогоднішня зустріч не мала, обговорювали ми теми блогерства, активізму, домашнього насильства і т.д", – пояснила вона.

Відзначимо, що росіянка в 2017 році відвідувала окупований Крим і публікувала фото в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Митрошиною.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького. При цьому на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Митрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами і вибачилася перед своїми підписниками за зірвану зустріч.

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