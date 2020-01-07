Головна Новини
7 січня • оновлено в 12:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Не підтримую анексію!" Російська блогерка виправдалася за скандал із Кримом

4.7т
Читати матеріал російською

Російська блогерка Олександра Митрошина, на зустрічі якої трапилася бійка через питання "Чий Крим?", пояснила своє ставлення до незаконної анексії півострова.

Своєю позицією поділилася вона в понеділок, 6 січня, в Telegram-каналі.

"Я, якщо чесно, не знаю, який коментар написати. Мені дуже не по собі. Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексію Криму і не маю відношення до державних російських ЗМІ", – виправдалася блогерка.

Новини
"На південь України Росія не претендує": окупантів розлютила історична правда про Крим
Митрошина виправдалася за скандал із Кримом

Митрошина виправдалася за скандал із Кримом

Instagram Олександри Митрошин

Митрошина розповіла, що з 2014 по 2017 рік працювала на радіо "Москва ФМ" і вела передачу про автомобілі. "Бачу просто, що багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі "Россия 1" і займаюся пропагандою. Ніякого політичного підгрунтя сьогоднішня зустріч не мала, обговорювали ми теми блогерства, активізму, домашнього насильства і т.д", – пояснила вона.

Відзначимо, що росіянка в 2017 році відвідувала окупований Крим і публікувала фото в Facebook.

"Не підтримую анексію!" Російська блогерка виправдалася за скандал із Кримом
"Не підтримую анексію!" Російська блогерка виправдалася за скандал із Кримом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
52
33
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Типичная либерастная п и д о р ш а.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
У Райкина это называлось "запустим дурочку"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Круглов Александр
Круглов Александр
Нельзя поддержать то, чего нет. Никакой аннексии Крыма не было. Было добровольное волеизявление Крымчан, которые всегда чувствовали себя русскими, о воссоединении со своей Родиной - Россией. Только тупые и упрямые Бан деры не хотят признать этот очевидный факт. С нацистами Бан дерой и дивизией СС Галичина насильно мил крымчанам не будешь
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги