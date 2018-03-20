Самогубство льотчика АТО Волошина: в Раді забили тривогу

Депутати Верховної Ради закликали генпрокурора і міністра внутрішніх справ взяти розслідування смерті льотчика, Героя України Владислава Волошина на особистий контроль.

Як повідомляє "Українська Правда", про це заявив депутат від фракції БПП Давид Макар'ян із трибуни Верховної Ради.

Парламентарі стоячи вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів, до генерального прокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (з проханням, - Ред.) взяти розслідування цієї справи під свій особистий контроль і проінформувати про розслідування (смерті, - Ред.) народного героя", - заявив він.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко додала, що весь парламент приєднався до заклику.

Вона також висловила співчуття родині Волошина.

Як повідомляв "Обозреватель", дружина Волошина розповіла про дивний дзвінок.