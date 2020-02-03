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3 лютого • оновлено в 17:46
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"Самі впораємося!" Епіфаній звернувся до РПЦ з претензією

2.2т
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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив що Російська православна церква здійснює тиск на помісні православні церкви, щоб вони не визнавали автокефалію ПЦУ.

Про це він повідомив на пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна. За його словами, в минулому році після Вселенського патріархату кілька помісних церков визнало ПЦУ.

"Нам вже відомо, що в майбутньому році ми також отримаємо визнання з боку декількох інших помісних православних церков. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що Російська Федерація в особі Російської православної церкви робить все, щоб перешкодити, щоб церкви не визнавали нашого автокефального статусу", – сказав Епіфаній.

"Самі впораємося!" Епіфаній звернувся до РПЦ з претензією

Разом з тим, митрополит не назвав, про які саме помісні церкви йдеться, побоюючись тиску на них з боку РФ.

"Ті дії, які продовжують здійснюватися з боку представників Російської православної церкви, не несуть у своїй основі любові, яка має властивість об'єднувати, а ворожнеча і гріх роз'єднують. Ми віримо, що наші сусіди в подальшому не будуть втручатися в наші внутрішні справи. Ми самі впораємося", – підкреслив Єпіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Епіфаній заявив, що вважає представників Російської православної церкви братами у Христі і сподівається на нормалізацію відносин.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
церковний конфлікт Православна церква України
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Обоз, правильное название ПЦУ - Петькина церковь Украины.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Зараз набіжать, все збираються в обіймах задушити.
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