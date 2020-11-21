'Ледве дихала, її всю трясло': подробиці смерті жінки, яку з COVID-19 вигнали з лікарні на Чернігівщині

На Чернігівщині розгорівся скандал: лікарі Бобровицької інфекційної лікарні виписали і буквально вигнали 74-річну пенсіонерку з коронавірусом із медустанови. Жінка задихалася, і навіть не могла піднятися з лавки біля лікарні. Вся лікарня за цим спостерігала, але ніхто не спромігся допомогти. А тепер ці медики запевняють, що це пацієнтка сама написала заяву на виписку.

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74-річна Катерина Іванівна Самусь померла 12 листопада. У суботу її вже поховали. Однак після її смерті розгорівся скандал. Як з'ясувалося, жінку похилого віку практично викинули з інфекційної лікарні міста Бобровиця.

"Катерина Іванівна довго хворіла. Я доглядала за нею, стежила, щоб вона пила ліки, готувала їсти їй. Вона була дуже інтелігентною і доброю жінкою. У минулому була економістом, кажуть, могла в пам'яті зводити цифри. Займала керівні посади. Завжди ходила з зачіскою, нафарбована. Але ось так склалося життя, що єдина дочка живе за кордоном, а вона стала хворіти. Катерина Іванівна була дуже відкритою і всім намагалася допомогти. А ось їй ніхто не допоміг", – розповідає Тетяна Дерека, яка доглядала за жінкою.

Катерина Іванівна сильно захворіла. Спочатку Тетяна намагалася звернутися до сімейного лікаря, з яким у пенсіонерки був укладений договір. "Швидка приїхати тоді відмовилася, сказала дайте їй корвалол і йдіть до сімейного. Я знайшла лікаря, та прийшла вже 4 листопада вранці. Прослухала її і сказала, що потрібно терміново викликати швидку і везти її в лікарню. У неї застій у легенях", – розповідає Тетяна.

З початку хвороби у Катерини Іванівни вже пройшло багато часу і ПЛР тест не показав коронавірус, хоча всі симптоми свідчили про це. А на рентгені і зовсім виявили, що у неї не працює права легеня. Стан жінки був важким, вона постійно задихалася.

У лікарні їй ставили якісь крапельниці, давали подихати киснем, але їй ставало тільки гірше.

"І тут 10 листопада дзвонить друга доглядальниця Марія і каже: "Уявляєш, її в такому стані хочуть виписувати". Лікар сказав, що піде до головного лікаря. У них наказ керівництва звільняти місця для важких пацієнтів і тих, хто перебуває в середньої тяжкості. А Катерину Іванівну порахували легкою. Її виписали, речі виставили через вікно. Вона сіла на лавочку, ледве дихає, її всю трясе. Я кажу, що додому її в такому стані не доведу. Таксі сюди їхати не хоче, тому що це ковідна лікарня. Швидка їхати не хоче", – пояснює Тетяна.

Тоді дівчина і зняла відео з Катериною Іванівною, як вона сидить на лавочці і задихається. Після цього дівчині знову довелося викликати швидку, бо залишати Катерину Іванівну в такому стані вдома було не можна.

"Там у бригаді виявився якийсь знайомий медик, і тільки завдяки йому Катерину Іванівну знову відвезли в цю ж лікарню. Але 12 листопада вона вже померла. За всіма ознаками вона була хвора на коронавірус", – розповідає Тетяна.

Після того, як відео з Катериною Іванівною в своєму Telegram-каналі виклав відомий блогер Антон Гура, піднявся скандал, керівник області зажадав службового розслідування. І тут з'ясувалося, що лікарі лікарні в своєму поясненні написали, що нібито літня жінка сама власною рукою написала заяву на виписку.

"Виходить, що жінка, яка хвора, задихається, йти не може, своєю тремтячою рукою пише заяву на виписку. Я такої заяви не бачила, і нічого подібного вона не говорила. І медики нічого нам не повідомляли. Якщо раптом і є якийсь документ, то, найімовірніше, вони їй його підсунули", – обурюється Тетяна.

Голова Чернігівської обласної адміністрації Ганна Коваленко дала доручення розібратися з цим випадком. Тепер цією справою зацікавилася поліція і прокуратура.

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