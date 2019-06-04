ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Сам собі патріарх": Філарета звинуватили в провокації

1.4тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет не прислухатиметься до слів Вселенського патріарха Варфоломія про те, що Київського патріархату ніколи не існувало.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко. "Як показали події останніх днів, його дії абсолютно непередбачувані, можливо – провокативні", — зауважив митрополит.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання, як Філарет може відреагувати на слова глави Константинопольського патріархату, він припустив: "Судячи з його висловлювань, що прозвучали раніше, йому байдуже, що говорять про нього і його дії інші. Він — "сам собі патріарх". В одному з попередніх бліц-інтерв'ю ми вже цитували відому фразу "короля-сонце" Людовика XIV – "держава – це я".

Новини
Скандал у ПЦУ: Філарета викрили в новій провокації

Митрополит також відповів на запитання, чи є патріарх Варфоломій авторитетом для почесного патріарха Філарета, щоб той дослухався до його слів. "Якби це було дійсно так, як ви запитуєте, то, думаю, за попередні 25 років можна було б почути голос патріарха Варфоломія. А голос його звучав неодноразово", — сказав митрополит.

Як писав OBOZREVATEL, Вселенський патріарх Варфоломій заявив: "Так званий Патріархат Київський не існує і ніколи не існував". Він додав, що патріарх Філарет був відновлений у єпископській гідності як колишній митрополит Київський. Водночас кілька днів тому сам Філарет заявив, що Київський патріархат ніхто не розпускав, і він продовжує існувати.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особи
Олександр ДрабинкоПатріарх ВарфоломійПатріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
УПЦ КППЦУКонстантинопольський патріархат
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки