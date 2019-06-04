"Сам собі патріарх": Філарета звинуватили в провокації

Почесний патріарх Філарет не прислухатиметься до слів Вселенського патріарха Варфоломія про те, що Київського патріархату ніколи не існувало.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко. "Як показали події останніх днів, його дії абсолютно непередбачувані, можливо – провокативні", — зауважив митрополит.

Почесний патріарх Філарет Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання, як Філарет може відреагувати на слова глави Константинопольського патріархату, він припустив: "Судячи з його висловлювань, що прозвучали раніше, йому байдуже, що говорять про нього і його дії інші. Він — "сам собі патріарх". В одному з попередніх бліц-інтерв'ю ми вже цитували відому фразу "короля-сонце" Людовика XIV – "держава – це я".

Митрополит також відповів на запитання, чи є патріарх Варфоломій авторитетом для почесного патріарха Філарета, щоб той дослухався до його слів. "Якби це було дійсно так, як ви запитуєте, то, думаю, за попередні 25 років можна було б почути голос патріарха Варфоломія. А голос його звучав неодноразово", — сказав митрополит.

Як писав OBOZREVATEL, Вселенський патріарх Варфоломій заявив: "Так званий Патріархат Київський не існує і ніколи не існував". Він додав, що патріарх Філарет був відновлений у єпископській гідності як колишній митрополит Київський. Водночас кілька днів тому сам Філарет заявив, що Київський патріархат ніхто не розпускав, і він продовжує існувати.

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