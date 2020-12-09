Львівщина – друга за смертністю від коронавірусу, але Садовий проти карантину: що відбувається в області

Львівщина йде на другій сходинці серед областей України за кількістю смертей від коронавірусу і на четвертому місці за загальною кількістю виявлених випадків хвороби. Незважаючи на ці показники, мер міста Андрій Садовий продовжує активно виступати проти локдауну та інших форм карантинних обмежень, хоч і сам недавно підхопив небезпечну інфекцію.

Як безвідповідальність місцевої влади відбилася на епідемії у Львівській області – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З початку епідемії в регіоні було зафіксовано понад 50 тисяч випадків COVID-19, більше лише в Києві, Харківській та Одеській областях. При цьому показник смертності в області лякає, адже лише за офіційними даними вірус забрав життя вже близько 1400 осіб. Майже стільки ж, як і в густозаселеному Києві.

Львівського мера Андрія Садового сміливо можна віднести до антикарантинних дисидентів, і ось чому:

При цьому восени на коронавірус захворіли його дружина і теща, а 7 грудня "попався" і сам мер Львова. Він особисто повідомив, що отримав позитивний результат тесту після того, як "відчув незначну слабкість і першіння в горлі".

"Позитивний" ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це повинно було трапитися. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє", – зазначив Садовий.

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про ситуацію із коронавірусом на Львівщині. Цей регіон став одним із перших, який зіткнувся з інфекцією ще навесні і, по суті, ціле літо бив рекорди за кількістю як нових інфікованих, так і померлих.

Найбільше хворих було після вихідних, коли в регіоні масштабно відзначали весілля та інші родинні свята. Ця тенденція не змінилася й досі – повідомили OBOZREVATEL лікарі з Львівської обласної інфекціонки. Мовляв, після вихідних у них особливий аншлаг через безвідповідальність людей. Хворі, у яких легкий перебіг хвороби, нехтують самоизоляцией, відвідуючи весілля, дні народження, де і заражають інших.

В останні тижні заражених значно більше, ніж було раніше, однак, як зазначають місцеві волонтери, Львівщина більш-менш справляється з коронавирусной епідемією. По крайней мере, важким або середньотяжким хворим, яким критично потрібен медичний кисень, госпіталізації не відмовляють.

Але є інша проблема. Щоб звільнити побільше місць в лікарнях, у Львові після хвороби досить часто із лікарень виписують кисневозалежних людей, яким конче потрібен кисневий концентратор, розповіла OBOZREVATEL львівська волонтерка Наталя Липська.

"Люди хворіють, і хворіють дуже багато. В мене на вихідних телефон червонів. Але критичних проблем з госпіталізацією по Львову я не чула. З лікарень часто виписують кисневозалежних, тому у нас черги на кисневі концентратори. Начебто вже дійшли кошти на встановлення кисневих станцій, але це ж займе час. Тому я за встановлення генераторів кисню, інакше то буде вічна проблема і ми постійно залежатимемо від логістики. Як було у Мукачеві на вихідних – машина з балонами не доїхала, хворих довелося евакуйовувати до Ужгорода", – розповіла волонтерка.

Епідемія коронавірусу в Україні показала, що ситуація в будь-якому регіоні може погіршитися досить різко. І часто на місцях не вистачає необхідних ресурсів, що ставить під загрозу життя сотень українців.

Місцева влада повинна пам'ятати, що не можна нехтувати карантинними обмеженнями, особливо напередодні різдвяно-новорічних свят, щоб для окремих сімей вони не перетворилися на трагедію.