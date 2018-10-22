МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

122.8тЧитати матеріал російською

У харківській школі № 151 ученицю 6-го класу публічно принизили через те, що її батьки відмовляються брати участь у різних поборах.

Дитині не дали піти додому, змусили бути присутньою на "святкуванні закінчення першої чверті", при цьому залишивши без солодкого, пише у Facebook у спільноті "Батьки SOS" Наталія Добриніна.

"У цій розповіді немає нюансів: дівчинка просилася піти з класної години, і класний керівник їй відмовила. Торт не порційний, всім дісталося по два шматки. А дівчинку поставили біля дошки і сказали, що їй нічого не дадуть, оскільки її батьки принципово не здають гроші для потреб класу. Історія трапилася у класі мого сина в останній навчальний день", — написала жінка.

Новини
У Запоріжжі сталася надзвичайна подія у школі: оголошена евакуація

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

Новини
''Дивиться порно'': у Києві біля однієї зі шкіл помітили підозрілого чоловіка

У коментарях обурилися такою ситуацією. Батьки впевнені, що дитину не можна було обділяти, і звинувачують у тому, що сталося, вчителя.

"Учителю, що допустив дискримінацію в класі, — ганьба! Якщо особа, яка носить звання педагога, оцінює учнів за ознакою платоспроможності батьків, то такий особі не місце у школі. Нехай іде працювати на ринок, там платоспроможних клієнтів багато, нехай їх лобизає", — написала одна з жінок.

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

Новини
В одній із запорізьких шкіл учениця розпилила газ

Варто зазначити, що спочатку ситуацію зі слів учителя піднесли в іншому світлі.

"Сьогодні колега розповіла такий випадок у класі. Батьки вирішили влаштувати дітям свято з нагоди закінчення першої чверті. Все красиво: конкурси, танці та, звісно, солодкий стіл. Ось він і став предметом обговорення і розбрату. Вирішено було на зборах купити порційний торт і тістечка. Кожній дитині по його порції. Здали гроші всі, крім мами однієї учениці. Вона принципово не здає ні на які класні потреби. і тут теж була послідовна, сказала, що не здаватиме на стіл.

Свято вдалося на славу. Всім було весело, крім тієї дівчинки. Адже їй не дісталося нічого із солодкого столу. В інші свята батьки купували великий цілісний торт і їй відрізали шматок за рахунок інших дітей, а цього разу все було чітко порційне, і дати за рахунок інших дітей не вийшло. Дівчинка розплакалася і вдома все розповіла мамі. Реакція була негайною. Мама звинуватила класного керівника і школу у знущаннях з її дитини. Пообіцяла з понеділка скарги в усі інстанції освіти", — ішлося у первісному пості.

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Одеси зацькували маму за зайву цікавість з приводу грошей на потреби класу.

Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
школапобори в школі
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
279
17
Смішно
22
Цікаво
269
Сумно
29
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евграфович Павел
Евграфович Павел
Стальной Андрей, ты походу имбицыл... Какие бы дети не были, какие бы родители не были... Захотел устроить ребёнку праздник, устраивай дома, захотел в классе, будь готов отдать за весь класс, это дело каждого... Но вот таких вот ебанько еврейских учетилей... Чему они научат.. Быть жлобом и унижение, вот именно таких в первую очередь надо опускать по полной.... При чем эта проблема не только в Украине но и в России... Все меньше и меньше действительно хороших педагогов и воспитателей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бурий Юрій
Бурий Юрій
Як витравити совок з нашої освіти? Скоріш за все класний керівник то є задубілий приклад радянської освіти, вона й гадки не має про психіку дитини (в них "академієв" не проходили). Готов битися об заклад, що це є російський "педагог" радянської школи.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Комот Киш
Комот Киш
Ст. 126-публичное унижение и ст.146-ограничение свободы передвижения,и будет эта шмара-училка,"педагогики"на зоне,и как соучастников привлечь парочку активистов из родительского комитета-для "усугубления".
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Наші блоги