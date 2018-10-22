''Садисти у концтаборі'': у Харкові школярку публічно принизили, батьки лютують

У харківській школі № 151 ученицю 6-го класу публічно принизили через те, що її батьки відмовляються брати участь у різних поборах.

Дитині не дали піти додому, змусили бути присутньою на "святкуванні закінчення першої чверті", при цьому залишивши без солодкого, пише у Facebook у спільноті "Батьки SOS" Наталія Добриніна.

"У цій розповіді немає нюансів: дівчинка просилася піти з класної години, і класний керівник їй відмовила. Торт не порційний, всім дісталося по два шматки. А дівчинку поставили біля дошки і сказали, що їй нічого не дадуть, оскільки її батьки принципово не здають гроші для потреб класу. Історія трапилася у класі мого сина в останній навчальний день", — написала жінка.

У коментарях обурилися такою ситуацією. Батьки впевнені, що дитину не можна було обділяти, і звинувачують у тому, що сталося, вчителя.

"Учителю, що допустив дискримінацію в класі, — ганьба! Якщо особа, яка носить звання педагога, оцінює учнів за ознакою платоспроможності батьків, то такий особі не місце у школі. Нехай іде працювати на ринок, там платоспроможних клієнтів багато, нехай їх лобизає", — написала одна з жінок.

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Варто зазначити, що спочатку ситуацію зі слів учителя піднесли в іншому світлі.

"Сьогодні колега розповіла такий випадок у класі. Батьки вирішили влаштувати дітям свято з нагоди закінчення першої чверті. Все красиво: конкурси, танці та, звісно, солодкий стіл. Ось він і став предметом обговорення і розбрату. Вирішено було на зборах купити порційний торт і тістечка. Кожній дитині по його порції. Здали гроші всі, крім мами однієї учениці. Вона принципово не здає ні на які класні потреби. і тут теж була послідовна, сказала, що не здаватиме на стіл.

Свято вдалося на славу. Всім було весело, крім тієї дівчинки. Адже їй не дісталося нічого із солодкого столу. В інші свята батьки купували великий цілісний торт і їй відрізали шматок за рахунок інших дітей, а цього разу все було чітко порційне, і дати за рахунок інших дітей не вийшло. Дівчинка розплакалася і вдома все розповіла мамі. Реакція була негайною. Мама звинуватила класного керівника і школу у знущаннях з її дитини. Пообіцяла з понеділка скарги в усі інстанції освіти", — ішлося у первісному пості.

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