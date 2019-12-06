В этот праздничный день будет сказано много теплых слов нашим военным, нашей Армии, но мы зайдем с другой стороны и найдем слова, описывающие нынешнюю ситуацию с другого ракурса.

На самом деле, после обретения независимости, наша армия так и не смогла стать той силой, которая нужна была именно Украине. Собственно говоря, это – не ее вина, а вина высшего политического руководства страны, а именно – президентов, поскольку вопросы обороны Конституция возлагает именно на президента.

Как мы знаем, до вторжения Московии в Украину, Конституция указывала на внеблоковый статус, но это никак не освобождало президента и возглавляемого им СНБО от обязанности заложить принципы обороны в соответствующую военную доктрину. Тем не менее, военная доктрина не указывала угроз, которые должна была компенсировать оборона. Там даже не был указан вероятный противник, которым безусловно являлась РФ. Тузла 2003 года взялась не на ровном месте. До этого момента уже было множество тревожных сигналов, на которые надо было реагировать и как минимум – изменять военную доктрину.

Именно с этого документа, который описывает характер и направление угроз, отрабатываются планы обороны, а они уже наполняются численностью и составом Вооруженных Сил, необходимой техникой, вооружениями, боеприпасами и другими видами довольствия. Проще говоря, армия готовится к возможной войне определенной интенсивности и понятного вида.

Если этого нет, то и у армии нет никаких ориентиров. Ее численность можно без проблем сокращать до любой произвольной цифры, поскольку воевать-то все равно не с кем. Техника и вооружения вышли из разряда "средств" и попали в разряд "военного имущества", находящегося на хранении, а хранение стоит денег, которых всегда нет, поэтому имущество стало проще продать за бесценок, чем хранить.

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В общем, за все годы независимости мы наблюдали деградацию и постепенное умирание нашей армии, ни о каком ее реформировании не было и речи, поскольку реформы опять же исходят из военной доктрины, или если проще, реформы являют собой подготовку к войне с определенным противником, который так и не был определен до 2014 года. Между прочим, эта тяжелая болезнь поразила не только нашу армию. Любая армия будет угасать именно в таких условиях. Достаточно посмотреть на Бундесвер, чтобы понять – он болен той же самой болезнью.

И вот агрессия РФ все расставила по местам. Доктрина пришла в виде "зеленых человечков" и сразу стало понятно, с кем воюем, что для этого надо, сколько и какого качества. Но был еще один очень важный момент, который трудно было предвидеть. По сути, за это время выросло поколение военных, которые ничего больше не делали, кроме как лавировали в условиях неопределенности и перманентного сокращения ВС.

Вопрос же заключался в том, сможет ли армия практически без какой-то подготовки быстро вернуть себе повадки хищника, умение и желание биться. Это – ключевой момент. Мы не раз писали о том, что Вторая Мировая война показала как минимум, два образца того, к чему приводит отсутствие именно этого духа хищника, который будет нацелен на глотку противника, и если его не сдерживать, таки доберется и порвет ее в хлам. Эти примеры – Чехословакия и Франция. Многие эксперты (мы разделяем их мнение) сходятся в мысли о том, что будь у военных этих стран дух финнов, то Вторая Мировая просто не началась бы. Эти страны имели все для того, чтобы отразить нападение Германии, но не хватило духу.

Так вот, оказалось, что с духом у нашей армии – все в порядке. Да, не в порядке сейчас командующим, но это – временно. Дух есть, причем – он проявляется даже в самых безвыходных ситуациях, а это значит, что как бы расклады не выкладывались, мы все равно – победим!

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