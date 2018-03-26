"Рятує інше": Москаль зізнався, що "хр*н поклав" на свою зарплату

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль розповів, що отримує таку ж заробітну плату, як і рядовий поліцейський - вісім тисяч гривень, а рятує його тільки висока пенсія.

"Я бачив по телевізору, як один поліцейський скаржився, що отримує 8 тисяч. Так я також отримую 8 тисяч. Мені встановили оклад 11 тисяч. З них повинен сплатити ПДВ, військовий, пенсійний, соціальний збір. 4 тисячі я отримую авансу, 4 тисячі - зарплати, і повинен ні в чому собі не відмовляти", - сказав Москаль в інтерв'ю УП .

За його словами, у нього пенсія 17 тисяч гривень.

"Мене рятує пенсія, оскільки я пішов в 2005 році на держслужбу з посади заступника міністра. Я отримав дуже велику пенсію - 17 тисяч. Можу з нею прожити і на ті 8 тисяч хр*н, вибачте, покласти", - розповів губернатор.

Також він зазначив, що не допомагає своїм дітям, оскільки вони "дуже добре заробляють".

Нагадаємо, раніше Москаль розповів, як влаштував жорсткі чистки на Закарпатті .