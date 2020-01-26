От редакции Линия обороны.

Время от времени, к нам приходят рассказы неизвестных людей о том, как выглядит "русский мир" без ретуши. Кто-то на себе испытал, кто-то что-то узнал от тех, кто выжил в эпицентре этого "русского мира". Иногда – присылали фото. Но мы никогда этого не публиковали просто потому, что не знаем, кто эти люди и откуда они это прислали, а потому, чтобы не подвергнуть риску их или тех, кто им рассказал свои истории.

Считаю, что мы поступили правильно, поскольку добавить горя этим людям было бы не по-людски, с нашей стороны. Имея опыт различного рода расследований, могу сказать, что иногда не достаточно вымарать имена или названия населенных пунктов. Какие-то другие обстоятельства могут указать на того, о ком идет речь. По этой причине мы решили просто ничего не публиковать вплоть до нашей победы, а может и потом…

В общем, мы этого не публиковали, а на этом фоне, некоторые явно не наши типы стали рассказывать о том, что "надо просто перестать стрелять" или что претензий к РФ нет. Отсюда возникает какое-то абсурдное представление о том, с кем тут собираются провести "личную встречу", чтобы что-то там "обсудить".

В связи с этим, мы решили разместить здесь то, что уже разместил сайт "Миротворец". У них больше опыта "обезвреживания" таких рассказов и потому качество этой работы останется на их совести. Тем более, что это уже и так опубликовано.

В общем, следующий ниже текст мы настоятельно не рекомендуем читать всем, у кого нехорошо с сердцем и вообще – здоровьем и плюс к тому, решите для себя сами, сможете ли вы это "вывезти". Если да, то дальше – текст из Миротворца, в режиме "как есть". В конце не будет никаких выводов.

ТЕКСТ

"Я просила меня не бить, говорила, что беременна. Они сказали, что "очень хорошо, что укроповский ребёнок умрёт". Нас били всем, чем угодно: и прикладами, и ногами, и бронежилетами, которые нашли у нас. Били по всем частям тела. Об меня тушили бычки. Мне, потому что я смотрела и кричала, когда избивали других, завязали скотчем глаза. Я на тот момент была на третьем месяце беременности, и в результате избиений у меня началось кровотечение. Я потеряла сознание […]". ­

"Однажды я слышал, что привезли двух военнопленных, кинули их в подвал. Я не знаю, что они там с ними делали, но они там очень сильно кричали. Вечером часов в девять их привезли и до четырех часов я не мог заснуть от их криков. Так кричали, что волос дыбом становился. Потом слышал, что их достали, притащили ко входу в наш гараж. Слышал, как разговаривали, куда их девать. Сказали, что в расход. Я так понял, что они их тащили, и слышно было, что падают тела. Их закинули в машину и увезли куда-то. "Минут 20 били. Мешок на голову одели. Парни рассказывали, что этот "Ботаник" вытянул пластину из бронежилета и хотел ею отрубать мне голову. Но я этого не помню. Я очнулся уже в блиндаже. Это длилось около часа, ствол в рот пихали, били прикладом, "Ботаник" кричал: скальп буду снимать, но его не пустили, я так понял, что он совсем "безбашенный" был, они его сами уже начали оттягивать". ­

Новини Казачья тюрьма в Донецке

"К нам привезли молодую девочку, ей на вид было не больше 14-16 лет. "Маньяку" не понравилось, что она вышла без разрешения в коридор. И он сказал в наказание отправить ее как подарок боевикам на передовую для удовлетворения их сексуальных нужд. Ее несколько раз туда возили". ­

"Знаю, что на передовой сильно издевались над ***. У него на груди вырезали ножом слово "бендера" и зарезали. Он погиб. Он долго лежал, не в морге, около двух недель. И потом его обменяли как 200-го, "Айдару" отдали". ­

"Вот – шрамы от молотка … Это сверла – более 20-ти раз тело просверлено сверлом. Это – тоже шрам от молотка. Это все было разбито. Вот это – разбитые коленки молотком. Не знаю, как я хожу. Сверлили грудь … Это все сверла, молоток, плоскогубцы … Издевались, как могли. Этот глаз было ему неудобно вынимать – не с руки. Поэтому его оставили, а вот этому досталось больше этот глаз повредили. Он теперь ничего не видит. Этот глаз вынимали ложкой. Один из тех боевиков, которые при этом присутствовали, сказал: "Оставь ее". ­

"У них было оружие. Они применяли к нам физическую силу. Угрожали и огнестрельным, и холодным оружием. охотничий нож, с кровостоком. Но я не хочу говорить, что они делали". ­

"Мне поламали ребра, все тело черное. Били во время или между допросами. Руками, ногами, оружием. Пытали – подключали к электричеству. Наручниками к металлической кровати, на руки провода и регулировали ток. В голову, половые органы били металлическим прутом. Избивали шомполом. Подвешивали к потолку. Обливали холодной водой на морозе. Все, кто сидел со мной в Донецком СБУ – 42 человека, в той или иной степени были избиты и подвержены насилию". ­

"Избиения все время. Когда прикладом, когда шнуром питания компьютера, раздевали и били по спине, по ногам, рассекая кожу. Удары руками, ногами, но это так, это мелочи. На второй день, кажется, использовали электричество, только не шокер, а оголенные провода. Это один раз было, я просто чуть не умер и поэтому они перестали ими бить. По-моему, это просто два оголенных провода и вилка, подключенная в розетку. Мне к животу касались этими проводами". ­

"Всех били и наносили телесные повреждения. *** приехал воевать за сепаратистов, однако ему не поверили и посчитали его "укропским шпионом". *** тоже постоянно избивали. Места для двоих было очень мало. По его словам, и словам сепаратистов, ему просверлили дрелью анальное отверстие". ­

"Ориентировочно 11 мая в коридор кинули двух братьев из Алчевска – *** и ***. Им вменяли то, что они проводили фотосъемку секретных объектов. Один из них упал на меня, у меня порвались наручники. *** забили палками в ящик, а *** все это время наблюдал за происходящим. Далее сепаратисты унесли *** для того, чтобы похоронить. Мы поверили. При этом нас вывели из помещения и сказали, что ведут на расстрел". ­

"Слышал, как пытали других. Один был прикован наручниками, с завязанными глазами. У меня щелка была приоткрыта, я видел его немного, он был с кастрюлей на голове. По кастрюле били. Он кричал: "Убейте, только не бейте больше". ­

"Ко мне в камеру "подселили" девушку ***, 23 года, которая мне пожаловалась что, ее регулярно ночью насиловали пьяные боевики".­

"Около 20 августа 2014 я слышал крики из соседней камеры. Потом я узнал, что человека пытали до смерти. Я вообще ничего не знаю об умершем, также я не знаю, кто его пытал. Утром труп завернули в одеяло. От своего сокамерника *** я узнал, что потом труп похоронили на городской свалке в районе города Александровская, где именно – не знаю". ­

"Пристегнули наручниками мужчину к той клетке, где нас в первый день держали. Били. Мужчина уже бессознательный стал. Оставили мужчину прикованным к клетке. Нам приказали разойтись по баракам (гаражам). На следующий день мы давали мужчине пить и немного есть. Он говорил по-русски. Но нам запретили к нему подходить. Пригрозили, что устроят нам такое же, если осмелимся. На третий день после той ночи мужчина умер. Мы приехали с принудительных работ, а его уже нет на том месте. Пленные, которые оставались на месте, сказали, что умер". ­

"Привели к месту, где собралась огромная толпа, примерно 3 тыс. человек, которые кричали, бросали бутылки, яйца, муку, помидоры. Хотя мы шли в "коробке", нас по сторонам вели охранники, но люди все равно прорывались. *** получил удар кастетом в область грудной клетки, позже он мочился кровью. Мне в ногу попала бутылка . Было страшно, казалось, что люди готовы нас растерзать. В это время к нам стали подходить сепаратисты и агрессивно спрашивать, кто мы, откуда, обвинять нас в обстрелах, бить, плевать, снимать на телефоны. У меня шла кровь из уха, были разбиты губы, синяки. Другим ребятам ломали ребра ***, а *** сломали вторую челюсть. Каждый из нас по несколько раз от ударов бился о стену головой. Узнав, что я снайпер, меня начали бить еще жестче, хотели вырезать глаз, приставили нож к зрачку глаза,хотели проколоть.". ­

"Допрос проводился в достаточно жесткой манере. То, что били – это понятно. И спину резали ножами, шокер достали, стреляли. Я терял сознание, меня приводили в сознание, опять очнусь, потеряю. Помню такие яркие моменты. Очень сильно морально давили. Каждый прибегал, предлагал какие-то действия – давай то сделаем, убежал, прибежал другой – давай то сделаем. Некоторое из озвученного исполнялось. Потом один говорит: "Давайте мы его кастрируем", – начали снимать штаны с меня. Потом передумали. Потом один говорит: "Давайте ему ногу отрежем", – вогнали нож в ногу, и я потерял сознание, и много крови вышло".

"Я помню, что комната вся была в засохшей крови – потолок и стены. Меня били вчетвером. По всем частям тела. Особенно ногами в грудь. Рыжий находился в состоянии алкогольного опьянения. Он снял берцы и начал бить меня пяткой в левый висок. Я помню, что меня били около 15 минут, затем потерял сознание. Я очнулся в другой комнате. Это был бывший холодильник. Потолок из плитки. Я лежал на голом полу. Пришел фельдшер. Фельдшер срезал резиновые завязки, что стягивали мои руки. Время от времени холодильник открывался. Заходили какие-то люди, кто именно – не знаю, и пинали меня ногами – проверяли, я жив или нет. Меня не кормили, воды не давали, в сортир не выводили. Холодильник был герметичным. Воздух хватало на несколько часов. Света не было вообще. Выяснилось, что у меня переломаны два ребра с правой стороны, сильные ушибы мягких тканей головы с левой стороны, у меня опухла правая нога в районе голеностопного сустава. Так я пролежал трое суток". ­

"В интернете опубликовали, что в Стаханове задержали проукраинских активистов, после этого стало только хуже. Начались более жесткие побои. Больше всего доставалось "политическим" (людям, которые выявили симпатию к Украине её целостности и патриотизм – ред.) и футбольным болельщикам клуба "Заря". Одному разбили голову, а еще одного – Александра – убили во время допроса, так как якобы нашли у него дома во время обыска "флешку" с координатами позиций боевиков. Его забили до смерти во время допроса.". ­

"При мне в Донецке в соседнем помещении застрелили человека. Кого – не знаю. Я только слышал процесс расстрела. Расстреливали людей на базе "Оплот" на Полиграфической. Кого – не знаю". ­

"Зависело от того, за что были задержаны. Хуже всего относились к проукраински настроенным. Я подслушал, что задержали одного мужчину-предпринимателя, который переслал деньги украинской армии. Держали отдельно. Его хотели кастрировать. Пытали. Видел его личные вещи в луже крови. После этого не видел его и о его судьбе ничего не знаю". ­

"В том же помещении СБУ была еще одна тюрьма – в подвале (мы называли ее "яма"). Знаю об этом, потому что один из пленных (имени не помню) был там несколько дней. Там были гораздо худшие условия. Удерживали в подвале добровольцев, в частности, добровольческого батальона "Донбасс". Этого человека посадили к нам, но подозревали, что он не военный, а доброволец, поэтому забрали на низ. Вернулся он где-то через три дня весь синий. На нем не было ни одного целого места на теле ". ­

"Когда нас привезли в Перевальское ДК к Козицыну 23.07.2014, они меня узнали – видели меня по российскому ТВ, как я на Майдане выступал. Кулек на голову надели, перевязали рот кульком, связали руки с ногами, начали жечь ноги, лупить по ребрам. Били все, руками, ногами, прикладами, три ребра сломали. Журналист *** и *** сидели смотрели на стульях, а я валялся в углу. Меня так били, что я мочился под себя. И им потом от этого запаха, от этого всего было противно бить, и это было мне помощью. Зажигалкой ноги жгли, электрошокером били, глаза выдавливали, рот раздирали, крест в задний проход заталкивали. Избили хорошенько, потом каждый заходил, считал за честь пнуть ботинком, берцем. Я валялся в углу около суток". ­

"Как и говорил раньше, двух девочек *** и *** заставляли мыть от крови автобус, в котором возили тела погибших. Я знаю, что "Кубрак" порезал этих девочек ножом. Точно знаю о порезах шеи, но, наверное, еще были порезы на спине (более точно я не могу описать). Мне это рассказывала сама ***.

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