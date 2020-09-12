Рубан: частину України чекає велика смертність через COVID-19, ліжка в лікарнях уже треба розгортати

Україні не загрожує колапс медичної системи внаслідок епідемії коронавірусу, але в окремих регіонах можуть зрости показники госпіталізації, важких і летальних випадків. Наразі ліжка в лікарнях Києва заповнені на 51%.

Щодня у столиці фіксується 10-15 нових заражень у дитячих закладах, але закривати їх не планують.

Про це та інше в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

– У країні зростає смертність від коронавірусу. На вашу думку, з чим це пов’язано?

– З перевантаженням реанімаційних ліжок і спеціалізованих лікарень, відсутністю кваліфікованої медичної допомоги в лікарнях, що формуються. Протягом 2-3 місяців необхідно проводити підготовку персоналу, підготовку госпітальної бази для приймання таких хворих.

– Здавалося б, ця підготовка мала йти весь цей час, адже перших два місяці ми взагалі відбулися легким переляком. Ми бачили, що відбувалося в Італії. А зараз італійський сценарій прогнозують для України.

– Італійського сценарію в нас не буде, тому що були проведені правильні заходи навесні і влітку. Але ті регіони, які не підготували шпитальної бази, не підготували лікарів, реанімаційні ліжка, на жаль, чекають великі показники госпіталізації, великі показники важких випадків, а також прогнозований високий показник смертельних випадків.

– Нещодавно з’явилась інформація про те, що менше ніж 10 вільних місць було в Київській області для хворих на коронавірус або з підозрою на COVID-19. Яка зараз ситуація в Києві?

– Сьогодні ліжка заповнені на 51%, щогодини проводиться вибір госпітальних баз, працює Департамент охорони здоров’я, працює Київська міська державна адміністрація щодо розгортання додаткових ліжко-місць у лікарнях міста Києва.

Цей процес прогнозований, тому показник смертності в місті Києві не такий високий, як в інших регіонах. Показник захворюваності медичних працівників також найнижчий – він становить 5-6%.

Але до викликів потрібно готуватися, і міські заходи проводяться щогодини.

– З приводу імунітету до коронавірусу. Він загалом існує чи ні?

– Загалом існує імунітет, і він достатньо стійкий. Це підтверджено даними науковців різних країн. Але той імунітет, який можна виявити шляхом визначення антитіл, – імуноглобулін G – виявляється в людини протягом 3-4 місяців після перенесення хвороби в середній чи важкій формі.

– А потім цей імунітет зникає?

– Ні. У людини є гуморальний імунітет, клітинний імунітет. Коли людина зустрічається зі збудником, вмикаються інші сили організму, які виробляють речовини для захисту людини.

– Пригадую наше попереднє спілкування. Ви тоді говорили, що столиця буде в авангарді, однією з перших закуповуватиме вакцину. Різні країни говорять, що, можливо, до кінця жовтня вони почнуть випробовувати або навіть запустять у масове виробництво вакцини чи ліки від коронавірусу. Зокрема й Росія представляє свої медикаменти. Якщо РФ запропонує Києву купити їхню вакцину, піде українська влада на такий крок?

– Це вже політичне питання, і ми не можемо його розглядати. Але що стосується імунобіологічних препаратів, на жаль, їхнє виробництво знищено в державі протягом останніх 15-20 років.

Що стосується випробувань і застосування вакцини, то раніше за наступний рік – за найоптимістичнішими прогнозами, у березні, – у світі не можуть бути проведені.

– Тобто переговори щодо закупівлі вакцини чи ліків з виробниками поки що не ведуться?

– Ми можемо говорити тільки про вакцину. Щодо ліків сьогодні ведеться дискусія Міністерства охорони здоров’я з різними виробниками. А вакцина – це продукт, який повинен пройти наукове випробування відповідно до чинних регламентів.

Якщо буде такий препарат, Київ дійсно буде в авангарді тих, хто купуватиме його.

– Київ у трійці антилідерів за кількістю інфікувань. Чи є ознаки того, що в жовтні можуть закрити навчальні заклади столиці? Чи розглядають такий варіант?

– Ні. Оскільки це мегаполіс, Київ повинен бути лідером із захворюваності. Тому що велика кількість населення, міграція, організовані колективи. Ситуація, яка є, повністю відповідає епідеміологічним стандартам.

Що стосується організованих колективів, то щодня реєструється 10-15 випадків захворювань у дошкільних закладах, школах. Проводяться відповідні профілактичні заходи по окремих групах.

Якщо ці заходи вжити правильно і своєчасно, протягом 24 годин ізолювати дітей, а також осіб, які контактували, проводити лабораторні дослідження, проводити відповідну дезінфекцію та відповідні профілактичні заходи, то ми подолаємо коронавірус і не будемо входити в "помаранчеву" зону.

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