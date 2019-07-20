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Розжарить до +32: синоптик уточнила прогноз в Україні на день виборів

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У неділю, 21 липня, в Україні температура повітря підніметься до +32 і оживе справжнє літо.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що на Заході, Півночі України, а також у Вінницькій області, в Кропивницького і оточуючих районах можливі короткострокові дощі.

"Повітря завтра буде або дуже теплим, або гарячим – температура повітря складе +25 +30 градусів, на півдні, на сході і в центрі місцями до +32 градусів", – уточнила синоптик.

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Діденко зазначила, що в Києві також можливі локальні дощі з грозою, температура повітря в столиці очікується +26 +29 градусів.

"Зробіть завтрашній день чистим і змістовним, не псуйте природу сміттям, не псуйте бюлетені неусвідомленим вибором", – підсумувала синоптик.

Погода на 21 липня

Погода на 21 липня

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Діденко повідомила, що тепло повернулося ненадовго і незабаром в Україні знову похолодає

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Особа
Наталія Діденко
Тег
погода
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