"Розжалувати в миряни": Філарету назвали покарання за скандальний "собор"

Реакція глави Православної церкви України митрополита Єпіфанія на скандальний "собор" почесного патріарха Філарета може бути непередбачуваною, аж до "розжалування" Філарета в миряни.
Про такий сценарій розвитку подій розповіла в ефірі ObozTV релігієзнавець Віта Титаренко, коментуючи збори колишньої УПЦ КП 20 червня.
Втім, за словами експерта, Єпіфаній має широке "віяло можливостей" – як оптимістичних, так і песимістичних.
"Реакція як митрополита Єпіфанія, так і Вселенського патріархату може бути різною... В результаті святійший патріарх може залишитися з вузьким колом своїх шанувальників, прихильників, послідовників – у своєрідному "клубі за інтересами". Або, в крайньому випадку, може залишитися простим мирянином, і таким чином завершити своє існування", – зазначила Титаренко.
Релігієзнавець також частково погодилася з думкою свого колеги Дмитра Горєвого, який раніше озвучив ObozTV версію про причетність Кремля до "управління" Філаретом.
"Казати прямо, що це виключно вплив ФСБ, якихось російських спецслужб – досить складно. Але те, що амбіції святійшого патріарха Філарета вдало і успішно підігріваються – це складно заперечувати", – визнала Титаренко.
За її словами, політична складова в цій ситуації безумовно присутня, хоча, можливо, приховано.
Філарет заявив про відновлення УПЦ КП
cerkvarium.org
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет оголосив, що має намір відновити Київський патріархат.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений з Томосом до його отримання, тому не визнає його.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також в ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
20 червня в Києві з ініціативи Філарета відбулися збори частини ієрархів, священиків і мирян колишньої УПЦ Київського патріархату.
За підсумками цих зборів патріарх відкинув Томос про Єдину української церкви і заявив про відновлення УПЦ КП.
ПЦУ вже заявила, що не визнає "собор" Філарета, назвавши його рішення нікчемними в юридичному і канонічному плані.
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