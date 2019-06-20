"Розжалувати в миряни": Філарету назвали покарання за скандальний "собор"

Реакція глави Православної церкви України митрополита Єпіфанія на скандальний "собор" почесного патріарха Філарета може бути непередбачуваною, аж до "розжалування" Філарета в миряни.

Про такий сценарій розвитку подій розповіла в ефірі ObozTV релігієзнавець Віта Титаренко, коментуючи збори колишньої УПЦ КП 20 червня.

Втім, за словами експерта, Єпіфаній має широке "віяло можливостей" – як оптимістичних, так і песимістичних.

"Реакція як митрополита Єпіфанія, так і Вселенського патріархату може бути різною... В результаті святійший патріарх може залишитися з вузьким колом своїх шанувальників, прихильників, послідовників – у своєрідному "клубі за інтересами". Або, в крайньому випадку, може залишитися простим мирянином, і таким чином завершити своє існування", – зазначила Титаренко.

Релігієзнавець також частково погодилася з думкою свого колеги Дмитра Горєвого, який раніше озвучив ObozTV версію про причетність Кремля до "управління" Філаретом.

"Казати прямо, що це виключно вплив ФСБ, якихось російських спецслужб – досить складно. Але те, що амбіції святійшого патріарха Філарета вдало і успішно підігріваються – це складно заперечувати", – визнала Титаренко.

За її словами, політична складова в цій ситуації безумовно присутня, хоча, можливо, приховано.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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