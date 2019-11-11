Розведення військ у Петрівському: в "ДНР" підготували нову провокацію

Терористи самопроголошеного угруповання "ДНР" заявили про розміщення так званих "військових підрозділів" на території розведення військ у районі Петрівського, якщо там з'явиться українська поліція.

Відповідну "постанову" прийняла так звана народна рада терористичної "ДНР". Там заявили, що в разі розміщення на ділянці розведення Богданівка-Петрівське в Донецькій області української поліції або Нацгвардії, у цю зону будуть введені підрозділи "МВС ДНР".

При цьому в угрупованні відзначили, що подальше розведення сил і засобів стане неможливим до виведення сил України з Петрівського.

терорист ДНР

Як відомо, 11 листопада завершилося розведення військ у районі населеного пункту Петрівське на Донбасі. 12 листопада розпочинається розмінування цієї ділянки розведення.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що українська сторона контролює розведення військ на Донбасі, проте терористи "Л/ДНР" намагаються зірвати процес.

Як писав OBOZREVATEL, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. 10 листопада окупанти розв'язали нові бої, в результаті чого четверо бійців ВСУ отримали поранення.

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