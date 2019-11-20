Розведення сил на Донбасі: терористи вдалися до нової підлості

Незаконні збройні формування Росії імітують обстріли на ділянках розведення військ на Донбасі для дискредитації підрозділів Об'єднаних сил.

Так, 18 листопада спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ помітили поблизу Петрівського, що в районі розведення сил, 10 саперів зі складу незаконних збройних формувань, йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 19 листопада, передає штаб ООС у Facebook.

Після цього спостерігачі зафіксували низку контрольованих вибухів, що були оцінені як розриви снарядів.

Facebook/ООС

Водночас спостерігачі не зафіксували жодного факту обстрілу у період з 18 по 19 листопада на даній ділянці розведення сил та засобів.

"Таким чином можна констатувати, що 10 вибухів, оцінені СММ ОБСЄ як розриви снарядів, імовірно є підривами, які несанкціоновано, без повідомлення СММ ОБСЄ, провели так звані "підрозділи МНС" окупаційної влади", – пояснили у штабі.

Терористи на Донбасі імітують обстріли Facebook/ООС

Крім того, у штабі зазначили, що пізніше дані вибухи були використані в "ексклюзивних інформаційних матеріалах" російсько-окупаційних ЗМІ для дискредитації України та українських військовослужбовців.

Як писав OBOZREVATEL, у районі відведення важкого озброєння на Донбасі відбулися навчання загальновійськового резерву окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал