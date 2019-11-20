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20 листопада • оновлено в 13:20
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Розведення сил на Донбасі: терористи вдалися до нової підлості

1.4т
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Незаконні збройні формування Росії імітують обстріли на ділянках розведення військ на Донбасі для дискредитації підрозділів Об'єднаних сил.

Так, 18 листопада спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ помітили поблизу Петрівського, що в районі розведення сил, 10 саперів зі складу незаконних збройних формувань, йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 19 листопада, передає штаб ООС у Facebook.

Після цього спостерігачі зафіксували низку контрольованих вибухів, що були оцінені як розриви снарядів.

Розведення сил на Донбасі: терористи вдалися до нової підлості

Facebook/ООС

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Водночас спостерігачі не зафіксували жодного факту обстрілу у період з 18 по 19 листопада на даній ділянці розведення сил та засобів.

"Таким чином можна констатувати, що 10 вибухів, оцінені СММ ОБСЄ як розриви снарядів, імовірно є підривами, які несанкціоновано, без повідомлення СММ ОБСЄ, провели так звані "підрозділи МНС" окупаційної влади", – пояснили у штабі.

Терористи на Донбасі імітують обстріли

Терористи на Донбасі імітують обстріли

Facebook/ООС

Крім того, у штабі зазначили, що пізніше дані вибухи були використані в "ексклюзивних інформаційних матеріалах" російсько-окупаційних ЗМІ для дискредитації України та українських військовослужбовців.

Як писав OBOZREVATEL, у районі відведення важкого озброєння на Донбасі відбулися навчання загальновійськового резерву окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
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Junio Van
Junio Van
лень читать укробредни. Про бурятов есть инфа? А то скучно. ))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обезвреживать заминированную территорию таперича "подлость" у скакуасов
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