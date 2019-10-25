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25 жовтня • оновлено в 13:55
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Розведення сил на Донбасі: окупанти пішли на нову підлість

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У зоні проведення бойових дій на Донбасі, 24 жовтня, противник обстріляв з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ділянку розведення війск.

Як зазначили на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил, обстріл був здійснений на ділянці розведення №3 (Богданівка).

Так, на переконання штабу, окупанти імітують готовність розведення сил і засобів на цій ділянці.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Replyua.net

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Так, у ООС зазначили, що не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.

Як писав OBOZREVATEL, на Луганщині проросійські терористи, обстріляли працівників комунального підприємства в результаті чого дві цивільні особи отримали поранення.

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Тема
Війна на Донбасі
Тег
ООС
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