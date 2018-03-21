"Розстріляли": мережу вразила українська пісня в Криму

У мережі показали вуличного музиканта, співаючого пісню українською мовою в окупованому Криму.

Відповідний відеоролик, опублікований в Twitter "Крим.Реаліі", викликав неоднозначну реакцію коментаторів.

"Ой, смереко" - вуличний артист співає українську пісню в Сімферополі ", - свідчить підпис відео.

"Ой, смереко" - вуличний артист співає українську пісню в Сімферополі.

ВІДЕО pic.twitter.com/vLLAi6ShQe - Крим. Реалії (@krymrealii) 20 березня 2018 р

У свою чергу користувачі сприйняли відео з іронією, припустивши, що чоловіка потім "заарештували" і "розстріляли".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі опублікували відео опитування жителів України і Росії, які розповіли, що втратили після анексії Криму .