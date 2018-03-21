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"Розстріляли": мережу вразила українська пісня в Криму

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У мережі показали вуличного музиканта, співаючого пісню українською мовою в окупованому Криму.

Відповідний відеоролик, опублікований в Twitter "Крим.Реаліі", викликав неоднозначну реакцію коментаторів.

"Ой, смереко" - вуличний артист співає українську пісню в Сімферополі ", - свідчить підпис відео.

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У свою чергу користувачі сприйняли відео з іронією, припустивши, що чоловіка потім "заарештували" і "розстріляли".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі опублікували відео опитування жителів України і Росії, які розповіли, що втратили після анексії Криму .

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаСімферополь
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