"Розслабся і сядь на пляшку!" Скрипін жорстко відповів Шарію через Соколову

Журналіст Роман Скрипін підтримав свою колегу Яніну Соколову в конфлікті з блогером Анатолієм Шаріем.

Він опублікував відео, в якому пояснив суть скандалу навколо виділення 400 тисяч гривень з держбюджету на фінансування проекту на YouTube.

"Жоден відеоблог не є безкоштовним. Все в житті щось коштує... Людина, яка порахує вартість виробництва програми по 25 тисяч однієї... А скільки людей працює, давайте порахуємо: чотири камери, чотири оператори, на кнопках сидить ще одна людина, бус, оренда приміщення, монтажні годинни... І вийде та ж сума", - сказав журналіст.

"Тим доброзичливцям, які так перейнялися такою вже величезною сумою в 400 тисяч гривень, я пропоную розслабитися і сісти на пляшку. У вас це добре вийде", - додав Скрипін.

Шарій і Скрипін

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні письменниця Лариса Ніцой закликала українців заблокувати YouTube-канал Анатолія Шарія. Блогер швидко відреагував і влаштував перепалку в коментарях.

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